Koronavirus ONLINE: 167 případů za čtvrtek v ČR. A covid zabil hvězdu filmu Kill Bill

V Uherském Hradišti pokračuje příprava 18. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek. Uskutečnit by se měly o víkendu 11. a 12. září. Lidové oslavy vína a folkloru každoročně navštěvují tisíce lidí. Loni jejich uspořádání znemožnila opatření související s pandemií koronaviru. Protiepidemické restrikce ovlivní podle starosty Stanislava Blahy (ODS) také program letošního ročníku slavností, který organizátoři konzultují s hygieniky.

„My jsme museli některé lokality přesunout do uzavřeného prostoru. To se týká zejména Smetanových sadů, kde v sobotu odpoledne probíhá každoročně program. Tentokrát se to přesune do bastionu. Návštěvníci budou muset prokázat, že splňují podmínky bezinfekčnosti. To znamená, že buďto budou očkováni, budou mít prodělaný covid, případně budou testování,“ řekl dnes novinářům starosta. Pro lidi, kteří by se nestihli před začátkem slavností otestovat, připraví podle něj pořadatelé testovací místo v jezuitské zahradě.

Poté, co se návštěvníci na vybraných místech prokáží bezinfekčností, dostanou podle ředitele pořádajícího Klubu kultury Uherské Hradiště Antonína Macha na ruku pásku, která je opravňuje ke vstupu do všech dalších zón slavností.