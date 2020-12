Koronavirus ONLINE: 16 939 případů v ČR za středu. Rakovník dosáhl maxima bodů PES

V Praze má onemocnění covidem-19 aktuálně potvrzené 13.522 lidí, což je nejvíc za dobu epidemie. V říjnové vlně to bylo zhruba o 300 méně. Ve středu přibylo 1879 potvrzených případů koronaviru, což je druhý nejvyšší údaj od začátku epidemie. Více případů bylo v úterý, kdy jich testy odhalily 2000. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Index rizika protiepidemického systému, kterým se mají řídit opatření proti covidu-19, se v hlavním městě zvýšil o devět bodů na 85. V nejvyšším, pátém stupni je tak druhý den. Předtím byl 11 dnů ve čtvrtém, do půlky prosince setrvával ve třetím a byl na tom nejlépe.