Koronavirus ONLINE: 157 případů za pondělí, nákaza sílí. A druhá dávka Pfizeru po 21 dnech

Nakažlivější varianta koronaviru delta, kterou poprvé zaznamenali vědci v Indii, se v Německu dále šíří. Její podíl na nově infikovaných činí podle posledních dostupných dat 35 procent, uvedl podle agentury DPA šéf Institutu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler. S ohledem na to, že jsou ale tato data již několik dní stará, odhaduje Wieler aktuální podíl této mutace na nových nákazách už zhruba 50 procent. V druhém červnovém týdnu to bylo 15 procent.

Bavorský premiér Markus Söder dnes podle agentury Reuters řekl, že do léta bude varianta delta v Německu převládat. „Ignorovat variantu delta by bylo vážnou chybou,“ dodal s tím, že nikdo by neměl předpokládat, že problémy s nakažlivější mutací odezní samy od sebe. V této souvislosti vyzval Söder k očkování ty občany, kteří tak dosud neučinili. Na 54 procent obyvatel Německa již dostalo alespoň jednu dávku covidové vakcíny, zhruba 35 procent je plně očkovaných.