Koronavirus ONLINE: 15453 mrtvých v ČR, změny PSA od února. A koordinátor očkování končí

Ministr Blatný na vládní tiskovce potvrdil, že nákup ruských vakcín se nyní neplánuje. „ČR o tomto v současné době neuvažuje," podotkl.

„Nemám nic proti žádné vakcíně, ať už je z Ruska, Číny, Indie, odkudkoliv, pakliže projde stejnými testy, jako jakákoliv jiná v rámci Evropské lékové agentury. Není to žádné znevýhodňování kohokoliv, naopak, nebylo by korektní se chovat jinak. Když jakýkoliv výrobce projde přísnými testy Evropské lékové agentury, potom určitě nebude problém tuto vakcínu zaregistrovat a hovořit nebo jednat o její distribuci i v ČR. Zatím žádná taková vakcína není," dodal Blatný.

Speciální opatření kvůli britské mutaci v rámci např. 6. stupně systému PES nevidí jako nutná. „Britská mutace není jiná ve smyslu toho, jakým způsobem ovlivňuje zdraví člověka, ale může se šířit rychleji," upozornil ministr s tím, že pokud tato mutace v budoucnu převáží, změny budou probíhat rychleji. „Tou hlavní změnou je právě trvání na tom, abychom měli vždy dostatečnou kapacitu nemocnic. Toto je ta hlavní odpověď na případnou rychleji se šířící mutaci. My musíme dosáhnout toho, aby v nemocnicích byla vždy dotatečná kapacita pro případnou změnu, kdyby k ní došlo," vzkázal Blatný.

„Ta další opatření jsou ta, o kterých se hovoří už dlouho. Nemyslím si, že je nutno je vtělovat do nějakého mediálně prezentovaného 6., 7. nebo 10. stupně PES, ale jedná se v podstatě o to, že to, co můžete ještě přidat, je: omezit styky uvnitř rodiny pouze na tu vlastní rodinu, nikoli další rodiny, můžete omezit pohyb lidí kolem bydliště a ultimátně potom můžete zastavit provoz ve výrobních podnicích. To je to, co se dá potom ještě udělat. A samozřejmě to, kam se snažíme jít, aspoň formou zásadního doporučení je nošení funkčních ochranných pomůcek - FFP2 respirátorů. To jsou věci, které se dají udělat v případě, že by ten stávající systém nebyl dostatečný. Ale v současné době není důvod nějakým způsobem toto formalizovat. Je potřeba ale mít tento záložní plán, kdyby se něco stalo," poznamenal k možným přísnějším postupům kvůli mutaci.