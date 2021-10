Koronavirus ONLINE: 1511 případů za den, zasedne covidová rada. A Babiše čeká třetí dávka

V Ostravě budou soutěžit velké dechové orchestry. Do Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2021, která se bude konat 23. října v Domě kultury města Ostravy, se letos přihlásilo sedm uskupení z Česka. V minulosti přijížděly i orchestry ze zahraničí. ČTK o tom informoval mluvčí soutěže Josef Dušek. Dvacátý ročník soutěže velkých dechových orchestrů, která se v Ostravě koná co dva roky, má v názvu dál slovo mezinárodní, i když letos zahraniční umělci vinou epidemie koronaviru nedorazí.

„Bohužel jsme to tak museli udělat. Měl být orchestr z Polska. Ti nám to ale zrušili. Zrušil to také slovenský orchestr, ti také mají problémy vůbec ze země vyjet,“ řekl ČTK Václav Hlaváček z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, které akci pořádá.