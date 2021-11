Koronavirus ONLINE: 1500 lidí v nemocnicích, eRouška končí. A Česko míří na německý „blacklist“

Spojené arabské emiráty povolily mimořádné použití vakcíny firem Pfizer a BioNTech u dětí ve věku od pěti do jedenácti let. Oznámilo to dnes tamní ministerstvo zdravotnictví.

Agentura Reuters napsala, že v SAE zatím mohli lékaři malým dětem podávat vakcíny čínské firmy Sinopharm. Schváleny byly pro věkovou skupinu od tří do 17 let. Vakcíny firem Pfizer a BioNTech byly dosud podávány lidem starším 12 let.

„Výsledky klinických studií ukazují, že je tato vakcína bezpečná a u dětí ve věku pěti až 11 let vyvolává silnou imunitní reakci,“ uvedlo k rozhodnutí ministerstvo zdravotnictví.