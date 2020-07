Koronavirus ONLINE: 15 799 případů v ČR. Testy v Babišově okolí a nákaza u Zemana na Hradě

ČTK uvádí, že nákaza se potvrdila pouze u jednoho vojáka Hradní stráže. Sdělil to mluvčí stráže Jiří Havel. „Dnes dopoledne byl na koronavirus pozitivně otestován jeden voják Hradní stráže. Ihned byla přijata opatření a voják nastoupil na nemocenskou. Všichni vojáci, kteří s ním přišli do styku, byli dáni do karantény a otestováni na koronavir,“ uvedl Havel. Výsledky testů zatím známy nejsou. „Činnost Hradní stráže to žádným způsobem neovlivní,“ dodal mluvčí.