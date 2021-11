Koronavirus ONLINE: 14 539 případů za úterý v Česku. EU posvětila nákup další vakcíny

Ministerstvo školství zatím od ministerstva zdravotnictví nedostalo odpověď na to, jak se zajistí ochrana škol před šířením nákazy covidu-19, když se žáci nebudou na virus plošně testovat. Po dnešním jednání na úrovni náměstků obou úřadů to ČTK řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo zdravotnictví podle něj přišlo s návrhem, že by se trasování kontaktů nakažených mohlo zlepšit větším zapojením škol. Podle Plagy je to ale nepřijatelné, protože ředitelé škol jsou kvůli epidemii už nyní velmi vytíženi. Jednání zástupců obou ministerstev budou pokračovat zřejmě příští týden.

„Uspokojivé odpovědi na své otázky jsem nedostal a ani jsme nic nevyřešili a jediný návrh ze strany ministerstva zdravotnictví, který se snaží v nějakým konturách zlepšit trasování větším zapojením škol, je pro mě neakceptovatelný, protože to je role, na kterou se měli připravovat řadu měsíců a já jsem doufal, že se připravovali krajské hygienické stanice,“ uvedl Plaga po dnešním jednání zástupců obou ministerstev. Školy podle něj mají za úkol učit, ne dělat práci hygieniků.