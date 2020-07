Koronavirus ONLINE: 132 nových případů. A Česko už není bezpečnou zemí, Babiš zuří

Česká republika už není pro Slovinsko bezpečnou zemí. Kvůli nárůstu počtu nakažených z epidemiologicky bezpečného seznamu od soboty vypadne také sousední Chorvatsko a Francie. Úřady na Twitteru oznámily, že pro Slovince sice návrat z těchto zemí neznamená automaticky dvoutýdenní karanténu, na místě je ale „opatrnost“ . Pro všechny ostatní, až na jasně dané výjimky, je karanténa povinná.

#Croatia, #France and the #Czech_RepublicRepublic will be removed on Saturday from the list of epidemiologically safe countries.

Slovenian citizens coming from these countries are not subject to a 14-day quarantine, but greater caution is definitely needed.