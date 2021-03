Koronavirus ONLINE: 13 074 případů za pátek, Blatný nastínil rozvolnění. A Český lev s testy

Je to již téměř rok, co se život v České republice změnil k nepoznání. Po světě se začal šířit virus a spolu s ním i strach. Pandemie onemocnění covid-19 téměř zastavila společenské dění, možnost cestování, ale i tak běžné věci, jako je chození do práce. Poslední zmíněná položka ale neplatí pro občany, kteří pracují v takzvané první linii. Nejsou to ale jen záchranáři či policisté, kteří každý den riskují své životy pro dobro ostatních. Neobešli bychom se ani bez prodavaček, řidičů MHD nebo pošťáků. V seriálu Blesku přinášíme rozhovory s těmi, jejichž profese je právě jednou z těch nejvíce dotčených.

Na výuku studentů a všechny typy škol má probíhající pandemie koronaviru velmi zásadní vliv. To, co vše se změnilo v jeho práci, prozradil v rozhovoru pro Blesk ředitel Gymnázia a střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, Michal Šidák (51).