Koronavirus ONLINE: 126 případů za pondělí. A nakažený premiér musel do nemocnice

Konečné rozhodnutí ohledně uvolnění restrikcí v Británii od třetího červencového týdne kabinet premiéra Borise Johnsona oznámí 12. července. Zrušení či změnu dalších opatření, včetně těch týkajících se vzdělávání nebo cestování, oznámí vláda tento týden. Johnson upozornil, že zatímco nyní je podle něj nejlepší čas restrikce ukončit, lidé by se stále měli mít na pozoru. Opatření pro boj s šířením nákazy navíc může vláda znovu zavést, pokud to bude potřeba. Lidé by se hlavně neměli pouštět do přílišného veselí a oslav, dodal premiér s tím, že je země „stále daleko od chvíle, kdy se s tímto virem vypořádá“.

Plán představený vládním kabinetem si vysloužil i kritiku, například od lídra opozičních labouristů Keira Starmera. Podle něj by měla zůstat některá pravidla v platnosti, například nošení roušek ve veřejné dopravě. „Jednoduše zahodit veškerou ochranu, když je míra infekce na vzestupu, je lehkovážné,“ uvedl Starmer.