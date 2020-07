Koronavirus ONLINE: 121 nakažených za den, Praha v riziku dotáhla Karvinsko a potíže s Kyprem

V Mexiku komplikacím způsobeným covidem-19 podlehlo celkem 30 366 lidí, za poslední den se smrtelná bilance zvýšila o 523. Nakažených přibylo 6914 na 252 165. Mexiko je tak co do počtu mrtvých pátou zemí na světě a co celkového počtu infikovaných osmou. Agentura DPA napsala, že nejvíce případů je v hlavním městě Mexiku, kde žije přibližně 22 milionu lidí. V těchto dnech tam podle původních plánů měla být výrazně uvolněna opatření proti šíření nákazy, kvůli nepříznivé epidemické situaci to ale úřady už několikrát odložily.