Koronavirus ONLINE: 117 případů za sobotu. A Maďaři spustili registrace k třetí dávce vakcíny

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn je letní sezona zatím slabší než ta minulá. Je znát, že se může cestovat, Češi opět tráví dovolenou více v zahraničí, zatímco zahraniční rekreanti nepřijeli do Krkonoš v takovém počtu jako před pandemií. ČTK to řekl majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura. Loňskou letní sezonu, tedy červenec a srpen, hoteliéři v Krkonoších hodnotili jako výbornou. Lidé kvůli riziku koronaviru trávili dovolenou častěji v ČR.

„Loňský rok byl naprosto famózní. Mysleli jsme, že situace by se mohla opakovat. Letos v červenci jde meziročně o zhruba dvacetitiprocentní pokles, tedy co se týče tržeb, obsazenosti hotelů a podobně. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, vrchol sezony se teprve očekává,“ řekl ČTK Jandura.