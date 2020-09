Koronavirus ONLINE: 1164 případů za jediný den v ČR. A Prymula ukázal na viníky

Epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro Novinky.cz řekl, že zpřísnění opatření se projeví na datech až v řádech týdnů. Za raketovým nárůstem případů je podle něj předchozí rozvolnění a také to, že lidé opatření podceňují. „Je to tím procesem uvolňování opatření a také epidemie se nějakým způsobem chová, zvláště pokud ta změna (rozvolnění opatření) byla takto rozsáhlá. Podle mě v tom rozhodující roli hrají jednotliví lidé tím, jak se k tomu staví. Dneska to řada lidí bohužel podceňuje a to se pak musí zákonitě dostat do podoby, kdy k tomu šíření takto masivně dochází,“ řekl Prymula.