Koronavirus ONLINE: 1157 nakažených za sobotu v Česku. A Rusko hlásí rekordně nových případů

Pěkné nedělní ráno, vítejte zpět u online zpravodajství o šíření a boji s koronavirem v Česku i ve světě.

Výskyt bolestí hlavy se ve srovnání s obdobím před pandemií výrazně zvýšil. Lidé zažívají více migrén, tenzních bolestí hlavy i těch spojených s koronavirem. Důvodů je hned několik – stres, až o 60 procent více času u obrazovky, nedostatek pohybu, změny denního režimu, nepříznivé podmínky při práci z domova, ale i vynechání návštěv lékaře. Podle studie publikované v The Journal of Headache and Pain se frekvence záchvatů migrény u respondentů zvýšila až o 59 procent. Navíc migrénu může připomínat i začátek onemocnění covidem-19. S migrénou se potýká i pan Miroslav (50).

Od vyhlášení pandemie čelí lidé s chronickým onemocněním obrovské výzvě. Obzvláště zranitelní jsou pacienti citliví na změny v jejich okolí – jako například ti s migrénou a dalšími bolestmi hlavy.

„Tato turbulentní doba s sebou přináší výrazné zhoršení u řady pacientů, nejčastěji u těch s migrénou. Setkáváme se ale i s větším množstvím tenzních bolestí hlavy, a to u lidí, kteří na ně dříve netrpěli. Pandemie už trvá velmi dlouho a pro všechny je to extrémně stresující období. Lidé nejsou trénovaní na to, že je na měsíc zavřete doma a pak se mají hned zase vrátit do běžného fungování – a takto pořád dokola,“ říká MUDr. Ingrid Niedermayerová, neuroložka ze specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.