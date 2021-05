Koronavirus ONLINE: 10. května otevřou solárka i autobazary. A vakcína Pfizer i pro děti nad 12 let?

V budoucnu by mělo být testování v česku především pomocí PCR testů. Ministr zdravotnictví chce snížit jejich cenu. „Myslím, že do pondělka bychom mohli mít nějaký plán, jak se to bude určovat,“ přislíbil snižování pořizovacích cen Arenberger. „Pokud se to rozšíří do velkých skupin, tak se to bude výrazně snižovat. 350 korun je taková dobrá magická hranice, ale záleží na tom, v jaké se to dělá oblasti,“ dodal