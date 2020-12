Koronavirus ONLINE: 10 271 mrtvých v ČR. U sousedů do karantény a senátor (†76) zemřel

NHS England hlásí 339 dalších úmrtí spojených s koronavirem. Pacienti byli ve věku od 44 do 100 let. Všichni kromě 13 ve věku od 64 do 95 let měli další zdravotní komplikace.

Celkový počet potvrzených úmrtí registrovaných v nemocnicích je 46 122. Toto číslo je nižší než počet úmrtí hlášených Úřadem pro národní statistiku, který zahrnuje všechna úmrtí, u nichž byl v úmrtním listu uveden covid-19.