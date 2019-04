Co za miliardy z Bruselu vzniklo ve vašem kraji? Česko slaví 15 let v EU

Do Královéhradeckého kraje přitekly za 15 let od vstupu ČR do Evropské unie na stovky projektů desítky miliard korun. Nejvíce peněz z Bruselu šlo do oprav a budování silnic, do školství a zdravotnictví. Polepšily si také památky. Vyplynulo to z vyjádření zástupců měst a kraje. V posledních letech stoupá návštěvnost regionu na loňských 1,34 milionu hostů. Královéhradecký kraj má více než půl milionu obyvatel.

„Dotace EU za posledních 15 let činily více než 50 miliard korun. Nejvíce prostředků z evropských dotačních programů směřovalo do silniční infrastruktury,“ řekl Dan Lechmann z královéhradeckého hejtmanství.

Největším příjemcem evropských dotací mezi městy v Královéhradeckém kraji byl stotisícový Hradec Králové. Celková částka, kterou EU na různé projekty poskytla, je přibližně jedna miliarda korun. Srovnatelnou částkou se na těchto projektech podílelo samotné město. „Za posledních 15 let nejvíce dotací směřovalo do veřejného prostranství, školství a kulturních památek,“ řekl mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Například šlo o přestavbu hradecké továrny Vertex na městskou knihovnu za 200 milionů korun, 130 milionů přišlo z evropských fondů. Knihovna začala sloužit v roce 2013. Mezi další významné projekty s evropskou podporou v Hradci Králové patří rekonstrukce dominanty města, renesanční Bílé věže, náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská, úprava Šimkových sadů nebo modernizace sportovního areálu Bavlna.