Hledá se tajemné „kazítko“ výrobků: Jakými triky nás firmy nutí kupovat nové produkty?

Jsou to takové paní Columbové. Nikdo je nikdy neviděl, ale ví se, že existují. Teď je řeč o takzvaných »kazítkách« ve spotřebičích. Evropská unie by je chtěla sprovodit ze světa. Co si ale pod tím, kvůli čemu si musíme koupit nový mobil či pračku, představit?

»Kazítko« je pro někoho doslova bájná součástka, kterou prý do praček, ledniček, nebo dokonce mobilních telefonů dávají výrobci, aby nás donutili si po skončení záruky koupit výrobek nový. Podle některých názorů je to ale spíše systém výroby. Na kvalitu spotřebičů se chce zaměřit i Evropská unie. A tak by součástky, které nejdou opravit, mohly být zakázány.

Apple čelí žalobám za „kazítka“ ve starších iPhonech. Schválně brzdí výkon

Nedá se vyměnit

Je ale hledané »kazítko« opravdu nějaká součástka, kterou tam výrobce úmyslně vloží, aby se po letech rozpadla? „Z 99 procent tomu tak není. Je to soubor nějakých výrobních postupů, jde například o volbu nekvalitních materiálů,“ řekl pro Blesk Jan Charvát ze spolku Opravme Česko. Podle něj třeba výrobci dávají místo šroubů nýty a součástka se pak nedá vyměnit.

Omezená životnost

Někteří tvrdí, že i výrobci mobilů chtějí, aby nám po pár letech přestal fungovat. Podle šéfredaktora serveru MobilMania. cz Filipa Kůžela věcí, která nás donutí koupit si nový mobil, může být nevyměnitelná baterka. „Je to v podstatě kazítko, i když tomu tak nikdo nechce říct. U některých telefonů nejde vyměnit a má životnost třeba dva nebo tři roky,“ řekl Blesku Kůžel.

„Horších potravin v Česku je málo,“ tvrdí úředník EU. Normy na salám odmítá

Lidi i firmy to chtějí

Za nekvalitním materiálem ale může být i to, co preferuje zákazník. To ostatně potvrzuje i Charvát. „Český zákazník je zaměřen na co nejnižší cenu, tak se spokojíme se šmejdem,“ a dodává, že jsme kvůli tomu odpadištěm Evropy. Podobně se pro Blesk vyjádřil i šéf společnosti Isolit-Bravo Kvido Štěpánek, jehož firma vyrábí kuchyňské přístroje. „Většina firem chce, aby se výrobek vyhodil a aby si zákazníci koupili nový. Je to jejich obchodní model, ale bohužel se nehledí na životní prostředí,“ vysvětlil.

Bezpečnější friťák? Zapomeňte

Firmy nemají zájem, aby jejich výrobky dlouho vydržely. O tom se přesvědčila i firma Kvida Štěpánka, který dostal zakázku na výrobu fritéz. Navrhoval, že kvůli bezpečnosti a delší životnosti namontuje do spotřebiče pojistku navíc. Ale nepochodil. „Zákazník to přijmout nechtěl, i přesto, že pojistka stojí kolem tří korun…“ uvedl pro Blesk.

Jourová „zaklekne“ na firmy, které podvádějí Čechy: Obří pokuty, žaloby a odškodné

Dvojí kvalita plastu?

Že vydrží stejný výrobek zakoupený na Západě déle než u nás? Podle spolku Opravme Česko, který zastupuje některé opraváře, tomu všechno nasvědčuje. A že se dá plast ošidit, nepopírá ani šéf společnosti Isolit-Bravo Štěpánek. „Do plastů se dávají různé stabilizátory, a když se jich tam dá méně, tak se materiál začne rozpadat. Všechno se těžce vyrobí, a pak to leží ve sběrném dvoře a to mi trhá srdce,“ uzavřel.