Mluví pěti cizími jazyky a v zákoutích mezinárodní policejní organizace Interpol není plukovnice Šárka Havránková (44) vůbec neznámou. I proto ji delegáti minulý týden hladce vyslali do nejužšího vedení. Stala se viceprezidentkou pro Evropu. V pořadu Blesk Zpráv Epicentrum ale dlouholetá policistka nastínila i to, kam by se její další kroky mohly ubírat, až jako viceprezidentka Interpolu skončí.