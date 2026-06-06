Festival Blesk Tlapek odstartoval. Přijďte, pobavíme vás, vaše děti i čtyřnohé parťáky

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5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
Aktualizováno -
6. června 2026
11:45
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
6. června 2026
05:00

Konečně. V 11 hodin se na louce na pražském Vypichu otevřely pomyslné brány už 5. ročníku Festivalu Blesk Tlapek. Včera byly přípravy na tamní louce v plném proudu, vyrostlo pódium i zázemí pro návštěvníky a jejich čtyřnohé parťáky. Co všechno vás čeká? Celý program najdete v článku.

Přípravy na festival začaly už v pátek dopoledne, a to přesto, že louku krátce předtím ještě zkrápěl déšť. Odpoledne se ale počasí umoudřilo, takže se stavba rozjela naplno. „Opět jsme připravili pódium o rozměrech 4x6 metrů s LED obrazovkami, na kterém se během sedmi hodin vystřídá řada zajímavých a známých osobností,“ řekla jedna z organizátorek Tereza Novotná.

5. ročník Festivalu Blesk Tlapky: Monika Absolonová (6.6.2026) 5. ročník Festivalu Blesk Tlapky: Monika Absolonová (6.6.2026) | Blesk:MARTIN PRIBYL

Známé tváře

Návštěvníci se mohou těšit na Moniku Absolonovou, Olgu Lounovou, Heidi Janků, Jana Bendiga a také na hvězdy TV Nova. Chybět nebudou ani odborníci na zvířecí říši včetně veterinářky Ines Králové, která bude mluvit o očkování a psí obezitě, a psího psychologa Pavla Bradáče. Představí se i organizace Helppes, která připravuje asistenční psy, a Červené tlapky zabývající se dárcovstvím krve pro pejsky.

Pro celou rodinu

Nachystány jsou aktivní zóny pro pejsky, stánky s krmením a chovatelskými potřebami a také tombola, jejíž výtěžek dostane tentokrát spolek Srdečné tlapky, který ho využije na veterinární péči pro své svěřence a na dostavbu záchytných kotců. Své zastoupení mají i další útulky a spolky, z nichž některé přivezou i pejsky k adopci nebo jen k pomazlení. Nechybí ani stánky s občerstvením a misky s vodou pro pejsky a nudit se nebudou ani děti, pro které je připraven program a soutěže v Blesk zóně. Vstup je už tradičně zdarma.

5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026) 5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026) | Blesk:Maria SVACKOVA

Program na pódiu

  • 11:00  ZAHÁJENÍ AKCE
  • 11:15  PŘEDSTAVENÍ ÚTULKU SRDEČNÉ TLAPKY, Z. S.
  • 11:25  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – MONIKA  ABSOLONOVÁ
  • 11:45  HELPPES – TLAPKY, KTERÉ MĚNÍ ŽIVOTY
  • 11:55  KOMENTOVANÁ UKÁZKA LONG JUMP
  • 12:20  DONIO – POMOC, CO ZACHRAŇUJE
  • 12:30  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – HEIDI JANKŮ
  • 12:50  ČERVENÁ TLAPKA – I PSI POTŘEBUJÍ KREV
  • 13:00  TOMBOLA
  • 13:15  PSÍ MISKA POD LUPOU – MÝTY, TRENDY, REALITA – MARP – MARTIN PUČÁLKA

5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026) 5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026) | Blesk:CNC / Pavel Machan

  • 13:25  KOMENTOVANÁ UKÁZKA FLYBALL
  • 13:45  PŘÍBĚHY, KTERÉ NEMĚLY VZNIKNOUT – AKTUÁLNÍ KAUZY BLESK TLAPEK
  • 14:00  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – OLGA LOUNOVÁ
  • 14:15  CO NEVÍTE O OČKOVÁNÍ PSŮ – Mag. Med. Vet. INES KRÁLOVÁ
  • 14:25  KOMENTOVANÁ UKÁZKA – ADRENALIN V SEDLE
  • 14:50  SVOBODA PRO PSY – CO PŘINÁŠÍ NOVÝ ZÁKON – JUDr. JIŘÍ POSPÍŠIL
  • 15:00  TOMBOLA
  • 15:15  JAK ZNÁTE PSÍ SVĚT – SOUTĚŽ PRO DĚTI
  • 15:30  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – JAN BENDIG
  • 15:45  PRAVDA O PSÍ OBEZITĚ – Mag. Med. Vet. INES KRÁLOVÁ
  • 16:00  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE TALENT BLESK TLAPEK
  • 16:15  KOMENTOVANÁ UKÁZKA PSI V AKCI – DOPADENÍ PACHATELE
  • 16:50  PES JAKO ZRCADLO ČLOVĚKA – PSÍ PSYCHOLOG PAVEL BRADÁČ
  • 17:00  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STEZKA NÁSTRAH MARP
  • 17:10  BLESK TLAPKY V PRVNÍ LINII – AKTUÁLNÍ KAUZY BLESK TLAPEK
  • 17:20  PSÍ SVĚT V OTÁZKÁCH – SOUTĚŽNÍ KVÍZ O CENY

5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026) 5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026) | Blesk:MARTIN PRIBYL

  • 17:30  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA BLESK TLAPKY
  • 17:40  SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ŠEKU SPOLKU SRDEČNÉ TLAPKY
  • 17:50  TOMBOLA
  • 18:00  ROZLOUČENÍ

5. ročník Festivalu Blesk Tlapky: Zábava pro mazlíčky i pro vás
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)
5. ročník Festivalu Blesk Tlapky (6.6.2026)

Témata:
psifestivalzábavaprogramblesk tlapkyFestival Blesk tlapkyPraha
Jana Ulrichová
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