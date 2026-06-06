Festival Blesk Tlapek odstartoval. Přijďte, pobavíme vás, vaše děti i čtyřnohé parťáky
Konečně. V 11 hodin se na louce na pražském Vypichu otevřely pomyslné brány už 5. ročníku Festivalu Blesk Tlapek. Včera byly přípravy na tamní louce v plném proudu, vyrostlo pódium i zázemí pro návštěvníky a jejich čtyřnohé parťáky. Co všechno vás čeká? Celý program najdete v článku.
Přípravy na festival začaly už v pátek dopoledne, a to přesto, že louku krátce předtím ještě zkrápěl déšť. Odpoledne se ale počasí umoudřilo, takže se stavba rozjela naplno. „Opět jsme připravili pódium o rozměrech 4x6 metrů s LED obrazovkami, na kterém se během sedmi hodin vystřídá řada zajímavých a známých osobností,“ řekla jedna z organizátorek Tereza Novotná.
Známé tváře
Návštěvníci se mohou těšit na Moniku Absolonovou, Olgu Lounovou, Heidi Janků, Jana Bendiga a také na hvězdy TV Nova. Chybět nebudou ani odborníci na zvířecí říši včetně veterinářky Ines Králové, která bude mluvit o očkování a psí obezitě, a psího psychologa Pavla Bradáče. Představí se i organizace Helppes, která připravuje asistenční psy, a Červené tlapky zabývající se dárcovstvím krve pro pejsky.
Pro celou rodinu
Nachystány jsou aktivní zóny pro pejsky, stánky s krmením a chovatelskými potřebami a také tombola, jejíž výtěžek dostane tentokrát spolek Srdečné tlapky, který ho využije na veterinární péči pro své svěřence a na dostavbu záchytných kotců. Své zastoupení mají i další útulky a spolky, z nichž některé přivezou i pejsky k adopci nebo jen k pomazlení. Nechybí ani stánky s občerstvením a misky s vodou pro pejsky a nudit se nebudou ani děti, pro které je připraven program a soutěže v Blesk zóně. Vstup je už tradičně zdarma.
Program na pódiu
- 11:00 ZAHÁJENÍ AKCE
- 11:15 PŘEDSTAVENÍ ÚTULKU SRDEČNÉ TLAPKY, Z. S.
- 11:25 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – MONIKA ABSOLONOVÁ
- 11:45 HELPPES – TLAPKY, KTERÉ MĚNÍ ŽIVOTY
- 11:55 KOMENTOVANÁ UKÁZKA LONG JUMP
- 12:20 DONIO – POMOC, CO ZACHRAŇUJE
- 12:30 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – HEIDI JANKŮ
- 12:50 ČERVENÁ TLAPKA – I PSI POTŘEBUJÍ KREV
- 13:00 TOMBOLA
- 13:15 PSÍ MISKA POD LUPOU – MÝTY, TRENDY, REALITA – MARP – MARTIN PUČÁLKA
- 13:25 KOMENTOVANÁ UKÁZKA FLYBALL
- 13:45 PŘÍBĚHY, KTERÉ NEMĚLY VZNIKNOUT – AKTUÁLNÍ KAUZY BLESK TLAPEK
- 14:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – OLGA LOUNOVÁ
- 14:15 CO NEVÍTE O OČKOVÁNÍ PSŮ – Mag. Med. Vet. INES KRÁLOVÁ
- 14:25 KOMENTOVANÁ UKÁZKA – ADRENALIN V SEDLE
- 14:50 SVOBODA PRO PSY – CO PŘINÁŠÍ NOVÝ ZÁKON – JUDr. JIŘÍ POSPÍŠIL
- 15:00 TOMBOLA
- 15:15 JAK ZNÁTE PSÍ SVĚT – SOUTĚŽ PRO DĚTI
- 15:30 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – JAN BENDIG
- 15:45 PRAVDA O PSÍ OBEZITĚ – Mag. Med. Vet. INES KRÁLOVÁ
- 16:00 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE TALENT BLESK TLAPEK
- 16:15 KOMENTOVANÁ UKÁZKA PSI V AKCI – DOPADENÍ PACHATELE
- 16:50 PES JAKO ZRCADLO ČLOVĚKA – PSÍ PSYCHOLOG PAVEL BRADÁČ
- 17:00 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STEZKA NÁSTRAH MARP
- 17:10 BLESK TLAPKY V PRVNÍ LINII – AKTUÁLNÍ KAUZY BLESK TLAPEK
- 17:20 PSÍ SVĚT V OTÁZKÁCH – SOUTĚŽNÍ KVÍZ O CENY
- 17:30 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA BLESK TLAPKY
- 17:40 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ŠEKU SPOLKU SRDEČNÉ TLAPKY
- 17:50 TOMBOLA
- 18:00 ROZLOUČENÍ
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