„Parádní, smysluplná akce!“ Rekordní Festival Blesk tlapek nadchnul tisíce lidí
Pátý ročník Festivalu Blesk tlapek byl bezesporu nejúspěšnější ze všech. Důkazem toho je rekordní účast, vysoká částka vybraná pro spolek Srdečné tlapky i následné ohlasy spokojených návštěvníků.
Návštěvníci slovy chvály nešetřili. „Parádní, smysluplná akce. Ještě teď jsem plná dojmů. Počasí bylo letos perfektní. Těším se na příští ročník,“ napsala na facebook Blesk tlapek Victorie Garková. „Krásná akce, krásní pejsci a krásní lidé s velkým srdcem. Ještě jednou díky,“ připojila se Marcela Čumpelíková. Někteří, jako například Iveta Chotětická nebo Renáta Wyrostková, přidali i fotky, ze kterých je vidět, jak si festival užívali.
Spokojený staffbull
Spokojeni byli i účinkující. „Měl jsem tu možnost ukázat, na co jsem celou dobu trénoval a za to děkuju nesmírně @miroslavtosnarvycvikpsu. Díky za tu energii, trpělivost, čas, důvěru a hlavně odhodlání mě naučit pouštět na rukáv. Charitativní akce @blesktlapky 5. ročník se opět povedla,“ napsal na instagram staffbull_killian.
Díky za pomoc
Nadšení byli i zástupci spolku Srdečné tlapky, kterým Blesk tlapky věnovaly výtěžek tomboly a speciální sbírky na Donio v celkové částce 176 692 korun. „Jsou to peníze, které využijeme hlavně na veterinární ošetření našich svěřenců. Momentálně navíc stavíme záchytné kotce, takže je to pro nás obrovská pomoc. Děkujeme všem lidem, kteří přispěli na Doniu, nebo si koupili tombolu. Jsme vám vděční,“ řekl dojatý zástupce spolku Srdečné tlapky Petr Valníček, který s dalšími kolegy šek na pódiu přebíral.
Komu jste pomohli
Srdečné tlapky založila zkušená zvířecí záchranářka Kateřina Ondičová, se kterou Blesk tlapky spolupracují od svého začátku. „Náš spolek vznikl v roce 2024 s cílem pomáhat zvířatům, která si sama o pomoc nemohou říct. Naše práce ale začala mnohem dříve, naši členové mají dlouholeté zkušenosti se záchranou opuštěných a týraných psů, koček, koní a dalších zvířat. Spojuje nás láska ke všem živým tvorům a přesvědčení, že každý z nich si zaslouží respekt, péči a bezpečné místo, které může nazývat domovem,“ řekla.
Spolek přebírá zvířata množíren, při jejichž odhalování úzce spolupracuje s veterináři i dalšími úřady. Takové psy si pak bere do dočasné péče, hradí jim nákladnou léčbu a následně pro ně hledá ty nejlepší rodiny. Protože často přijímá z množíren větší počet psů najednou, potřebuje spolek nové záchytné kotce, do jejichž stavby se teď vrhli svépomocí.
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