Takhle jste pomohli Srdečným tlapkám: Záchytné kotce už mají střechu, stavba může pokračovat

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Zástupci spolku Srdečné tlapky s redaktorkami Blesk tlapek a šekem na částku 176 692 korun.
Zástupci spolku Srdečné tlapky s šekem na částku 176 692 korun.
Budoucí záchytné kotce už mají novou střechu.
Budoucí záchytné kotce už mají novou střechu.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
24. června 2026
05:00

Úžasných 176 692 korun převzal na letošním Festivalu Blesk tlapek spolek Srdečné tlapky, a to díky štědrosti návštěvníků. Výtěžek z tomboly a speciální sbírky na Donio využije na dostavbu záchytných kotců a na veterinární péči svých svěřenců.

Zakladatelku spolku Kateřinu Ondičovou vybraná částka dojala. „Nedovedete si představit, jak moc nám to pomohlo. V Tuřicích, kde máme sídlo, svépomocí stavíme záchytné kotce. Rekonstrukce stojí opravdu velké peníze, je to ale potřeba, protože nemáme kam odchycená zvířata umisťovat. Chtěla bych všem, kteří přispěli, upřímně poděkovat,“ řekla s tím, že díky těmto penězům budou moci stavbu dokončit.

Zástupci spolku Srdečné tlapky s redaktorkami Blesk tlapek a šekem na částku 176 692 korun. Zástupci spolku Srdečné tlapky s redaktorkami Blesk tlapek a šekem na částku 176 692 korun. | Pavel Machan

Co zbývá

V současné době jsou hotovy střecha a zdivo. „Teď vstupujeme do náročné fáze vnitřních instalací a finálních úprav. Naše priority jsou dokončení střechy včetně instalace klempířských prvků a podhledů, kompletní rozvody vody, odpadů, elektroinstalace a montáž vzduchotechniky,“ popsala Kateřina. Dodala, že pak bude zbývat ještě betonáž podlah, omítky, obklady a finální fasáda objektu, osazení oken a dveří a vybavení prostor včetně montáže kotců.

Z vlastní kapsy

Stavba už přesáhla původní rozpočet, který byl 370 000 korun. „Ceny materiálu šly nahoru, počítáme s tím, že do dostavby vložíme i vlastní finance. S tím jsme do toho i šli,“ řekl zástupce spolku Petr Maleček, který stavbu realizuje.

Spolek Srdečné tlapky přebírá do péče zejména psy z množíren. Spolek Srdečné tlapky přebírá do péče zejména psy z množíren. | Jana Ulrichová

Drahá léčba

Část peněz ze sbírky a festivalové tomboly využije spolek i na veterinární péči pro své svěřence, kterých má v současné době 25 včetně 8 v doživotní péči. Jde převážně o pejsky z množíren, jejichž léčba bývá náročná jak časově, tak finančně. „Za poslední rok jsme postupně přijali 49 psů od množitelky Vlaďky Samcové z Nové Vsi u Pohořelic, jejichž léčba včetně operací vyšla spolek na 300 000 korun,“ řekla Kateřina.

Zástupci spolku Srdečné tlapky s redaktorkami Blesk tlapek a šekem na částku 176 692 korun.
Zástupci spolku Srdečné tlapky s redaktorkami Blesk tlapek a šekem na částku 176 692 korun.
Zástupci spolku Srdečné tlapky s šekem na částku 176 692 korun.
Budoucí záchytné kotce už mají novou střechu.
Budoucí záchytné kotce už mají novou střechu.

Témata:
sbírkatombolastavbablesk tlapkydonioFestival Blesk tlapkySrdečné tlapkyzáchytné kotceStředočeský krajTuřice
Jana Ulrichová
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