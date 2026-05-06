Kříženci maltipoo jsou už k adopci. Množitelé se jich vzdali

Někteří z odebraných pejsků už v útulku vyhlíží nové domovy.
Maltipoo jsou roztomilí, jsou to ale kříženci, typický produkt množitelů, s mnoha zdravotními problémy.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang 
6. května 2026
05:00

Křížence maltézáka s pudlem množila ve Vranovicích na Příbramsku dvojice cizinců. Úřady jim jich odebrali 153, patnácti z nich se ujali v útulku Voříškov. Jejich léčba vyšla na desetitisíce, teď už někteří z nich mohou odejít do nových rodin.

Spolek se ujal osmi fenek a sedmi psíků (všichni 0,5 až 3), jeden z nich ale nepřežil. „Měl zápal plic, kvůli kterému musel být hospitalizován, později se ukázalo, že jeho stav zřejmě zkomplikoval hydrocefalus, tedy vodnatost mozku,“ řekla zástupkyně spolku Stáňa Strohschneiderová. „Bohužel, máme podezření na toto onemocnění i u dalších pejsků z této množírny,“ dodala.

Zástupkyně spolku Stáňa Strohschneiderová s jedním z odebraných maltipoo. Zástupkyně spolku Stáňa Strohschneiderová s jedním z odebraných maltipoo. | Jana Ulrichová

Zanedbaní, nemocní

Psi odebraní z vranovické množírny byli celkově velmi zbídačení a měli spoustu dalších zdravotních potíží. „Přišli zanedbaní, měli záněty v uších, očích, měli špatné zuby a byli zadredovaní. Měli také problémy s kůží a v těle infekce, takže museli brát delší dobu antibiotika. Všechny čeká kastrace a očkování, někteří museli na operaci kýly,“ popsala Stáňa.

Nákladná léčba

Protože se jich množitelé vzdali, jsou psi právně volní a mohou hned po vyléčení odejít do nových domovů. Pro spolek to ale znamená, že veškeré náklady na péči o ně hradí ze svého účtu. Částky jsou to nemalé, léčba každého z nich vyšla na 15 až 25 tisíc korun. Spolek proto vypsal sbírku na platformě Donio. Zájemci, kteří by chtěli spolku na péči o tyto pejsky přispět, mohou zde: https://donio.cz/pomozte-nemocnemu-maxovi-a-14-drobeckum-z-velkomnozirny

Potřebují domov

To hlavní, co tito kříženci potřebují, je ale nový domov. „Ideální rodina pro ně bude taková, kde mají rádi veselo a akčno. Mají spoustu energie, potřebují proto spoustu pohybu. Jsou sice velice přátelští, jsou ale také pořád bojácní. Potřebují čas, péči a řádnou socializaci,“ vysvětlila Stáňa s tím, že zájemci o adopci mohou kontaktovat útulek Voříškov telefonicky na čísle 602 111 209 nebo prostřednictvím e-mailu voriskov@gmail.com.

Péče o odebrané pejsky vyšla spolek na desetitisíce. Péče o odebrané pejsky vyšla spolek na desetitisíce. | Jana Ulrichová

Zavření v klecích

Odebraní psi, z nichž někteří neměli ani čipy, žili v otřesných podmínkách. Byli zavření v nevětraném objektu ve znečištěných přepravkách, klecích a ohrádkách. Množitele, manželský pár cizinců (54 a 44) stíhá policie. „Byli obviněni z přečinu chov zvířat v nevhodných podmínkách a padělání a pozměnění veřejné listiny, za což jim hrozí až čtyřletý trest,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Fenka se štěňaty v papírové krabici. Fenka se štěňaty v papírové krabici. | Státní veterinární správa

Produkt množíren

V poslední době velmi módní maltipoo není oficiálně uznané plemeno, jde o obyčejného voříška. Je to typický produkt množitelů, kříženec maltézského psíka a trpasličího pudla, který se prodává bez průkazu původu. „Lidi je kupují jako módní doplněk, aniž by se zajímali o to, v jakých podmínkách se rodí, a jak otřesným způsobem s nimi množitelé zachází,“ řekla Pavlína Mašková ze spolku Anidef, kde se starají o dalších 9 těchto psíků.

Témata:
psimnožírnavranoviceblesk tlapkyvoříškovmaltipooStředočeský krajZbuzany
Jana Ulrichová
