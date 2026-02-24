Retrívři z Odrovic se pomalu zotavují, majitelka se jich ale nechce vzdát

Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
24. února 2026
05:00

Už půl roku jsou v náhradních péčích retrívři z nezvládnutého chovu Mileny Růžičkové z Odrovic na Brněnsku. Ženu stíhá policie, psů se ale odmítá vzdát. Ti se zatím zotavují v útulcích a spolcích po celé republice.

Jak se jim daří, se Blesk tlapky byly podívat ve středočeských útulcích Voříškov a ForDogs. „Z Odrovic jsme přijali tři pejsky. Jednu fenku jsme bohužel museli nechat zhruba po měsíci uspat, protože měla v břiše neoperovatelný nádor. Nebyla už schopna kvalitního života,“ řekla zástupkyně spolku Barbora Hošková s tím, že zbývající dva, pejsek Petro a něžná fenka Pepper, přišli zanedbaní, zdravotně ale na tom nebyli naštěstí tak zle. „Měli oba zánět v uších a hodně zanedbanou srst, kterou jsme museli částečně ostříhat. Když přijeli, byli vyděšení, nechápali, co se děje, ale od začátku byli přátelští, vděční za každé pohlazení, za každý kontakt,“ popsala Bára.

Ve Voříškově se starají o 9 fenek odrovických fenek Ve Voříškově se starají o 9 fenek odrovických fenek | Jana Ulrichová

Jídlo hltali

Právě kontakt s člověkem bylo to, co psům ve 167hlavé odrovické smečce chybělo asi nejvíce. „Vyžadují neustálé hlazení, mazlení a fyzický kontakt, ten je pro ně strašně důležitý,“ řekla Bára. Podle Stáňy Strohschneiderové z útulku Voříškov, který má v péči devět fen z Odrovic, přišla zvířata od svých původních majitelů psychicky zlomená. „Mají v sobě nepřirozenou submisivitu. Zdrojem stresu pro ně bylo i podávání krmení a vody, vše okamžitě zhltli, nikdy neměli dost. Na tom jsme se snažili pracovat, aby věděli, že už vždycky budou mít dostatek,“ popsala.

Bydlí dočasně

Náklady na péči o odebrané psy platí útulkům město Pohořelice, psům ale nejvíce chybí vlastní domov. „Jsou stále majetkem původních majitelů. Dostali jsme alespoň povolení umístit ty, kteří na tom byli zdravotně a psychicky nejhůř, do dočasných péčí. Nejsou v kotcích v útulku, ale v rodinách našich spolupracovníků,“ řekla Stáňa.

Fenky z Odrovic jsou velmi milé, toužící po kontaktu s člověkem Fenky z Odrovic jsou velmi milé, toužící po kontaktu s člověkem | Jana Ulrichová

Propadnou státu?

Kdy a zda vůbec zvířata propadnou státu a bude možné jim hledat nové domovy, není jasné, protože Milena Růžičková se jich odmítá vzdát. Odbor životního prostředí proto koncem loňského roku převedl dosavadní předběžnou náhradní péči do režimu náhradní péče.  Znamená to, že náklady vynaložené na péči o odebrané psy bude muset městu uhradit majitelka. Pokud do tří měsíců nezaplatí, propadnou zvířata státu.

Velmi milí jsou i fenka Pepper a pejsek Petro, o které se starají ve ForDogs Velmi milí jsou i fenka Pepper a pejsek Petro, o které se starají ve ForDogs | Jana Ulrichová

Čelí obvinění

Na bizardní chov desítek retrívrů Mileny Růžičkové z Odrovic na Brněnsku upozornily Blesk tlapky už v červenci 2021. Úřady ale psy vysvobodily až loni v srpnu, kdy z místa odebrali na 160 retrívrů. Chovatelku i jejího manžela Rastislava, který v roce 2021 na reportérky Blesk tlapek vystřelil, teď policisté stíhají za chov v nevhodných podmínkách.

Témata:
psiretrívrodebránírůžičkovánáhradní péčeblesk tlapkyvoříškovodroviceForDogsStředočeský kraj

