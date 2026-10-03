Odložená Bessy čeká na nový domov. Svého člověka zahrne láskou, potřebuje ale zabavit

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Bessy s Anežkou Jedličkovou.
V útulku s Bessy pracují. Díky tomu už zvládá chůzi na vodítku a základní povely.
V útulku s Bessy pracují. Díky tomu už zvládá chůzi na vodítku a základní povely.
Bessy je hezká fenka staforda.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
3. října 2026
05:00

Ohavným způsobem se majitel zbavil fenky staforda Bessy (asi 4). Uvázal ji u domu v Jinočanech, dal jí náhubek a opustil ji. Zrazenou, zmatenou fenku převezli policisté do útulku Voříškov ve Zbuzanech u Prahy, kde jí teď hledají nový domov.

Bessy byla zpočátku velmi vystresovaná. „Policisté otevřeli kufr auta a řekli: ,Vemte si ji, ona kouše.‘ A opravdu, strašně se bála, měla obrovskou strachovou agresivitu. Trvalo několik dní, než nás k sobě pustila. Jinak je to ale naprosto zlatý pes,“ popsala zakladatelka útulku Voříškov Anežka Jedličková.

V útulku s Bessy pracují. Díky tomu už zvládá chůzi na vodítku a základní povely. V útulku s Bessy pracují. Díky tomu už zvládá chůzi na vodítku a základní povely. | Jana Ulrichová

Potřebuje pracovat

Bessy je typický zástupce bull plemen. Má obrovské množství energie, chuť a nadšení do práce, baví ji veškeré aktivity, které pro ni člověk vymyslí. Nesnáší malé psy, k lidem, které zná, je ale velmi přátelská. K cizím si musí najít cestu. „Je k nim nedůvěřivá. Potřebuje dostatek času a prostoru, než si zvykne,“ řekla Anežka.

Bessy je hezká fenka staforda. Bessy je hezká fenka staforda. | Jana Ulrichová

Své lidi miluje

V útulku je Bessy už od června. Za tu dobu udělala velký pokrok. Učí se poslouchat, chodit na vodítku a zvládá už i základní povely, nic z toho dříve neznala. Nový člověk ale na její výchově bude muset dál pracovat. „Pozitivní je její energie, to, jak si dokáže užívat život přesto, že je tady v útulku. Ke svému člověku je neskutečně milá a mazlivá. Když bude mít náplň, práci, když ji zabavíte, bude pak s vámi ráda ležet na gauči a dělat vám společnost,“ řekla Anežka.

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Blesk tlapky Kříženci z nechtěného dědictví potřebují náročné operace. Pomoct může každý, útulek podpoří i Blesk tlapky

K dětem ne

Člověk, který by se chtěl Bessy ujmout, by měl být v důsledný v její výchově a měl by jí věnovat dostatek času. „Doporučila bych ji do rodiny bez dětí, bez dalších psů a bez koček. Moc by se mi líbilo, kdyby mohla dělat nějaký sport, ideálně bull sporty, pro které je jako stvořená,“ řekla Anežka.

Bessy miluje pohyb. Přetahovat se o plyšáka ji náramně baví. Bessy miluje pohyb. Přetahovat se o plyšáka ji náramně baví. | Jana Ulrichová

Více návštěv

Když Bessy přišla do útulku, měla velké kožní problémy, musí proto dostávat dietní granule. Jinak je naprosto zdravá. Zájemci o její adopci mohou kontaktovat útulek Voříškov telefonicky na čísle 602 111 209 nebo prostřednictvím e-mailu voriskov@gmail.com. Musí ale počítat s tím, že za ní do útulku budou muset nějakou dobu docházet a postupně se s ní seznamovat.

Bessy s Anežkou Jedličkovou.
Bessy s Anežkou Jedličkovou.
V útulku s Bessy pracují. Díky tomu už zvládá chůzi na vodítku a základní povely.
V útulku s Bessy pracují. Díky tomu už zvládá chůzi na vodítku a základní povely.
Bessy je hezká fenka staforda.

Témata:
pesadopcestafordblesk tlapkyvoříškovBessyStředočeský krajZbuzany
Jana Ulrichová
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