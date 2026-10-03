Odložená Bessy čeká na nový domov. Svého člověka zahrne láskou, potřebuje ale zabavit
Ohavným způsobem se majitel zbavil fenky staforda Bessy (asi 4). Uvázal ji u domu v Jinočanech, dal jí náhubek a opustil ji. Zrazenou, zmatenou fenku převezli policisté do útulku Voříškov ve Zbuzanech u Prahy, kde jí teď hledají nový domov.
Bessy byla zpočátku velmi vystresovaná. „Policisté otevřeli kufr auta a řekli: ,Vemte si ji, ona kouše.‘ A opravdu, strašně se bála, měla obrovskou strachovou agresivitu. Trvalo několik dní, než nás k sobě pustila. Jinak je to ale naprosto zlatý pes,“ popsala zakladatelka útulku Voříškov Anežka Jedličková.
Potřebuje pracovat
Bessy je typický zástupce bull plemen. Má obrovské množství energie, chuť a nadšení do práce, baví ji veškeré aktivity, které pro ni člověk vymyslí. Nesnáší malé psy, k lidem, které zná, je ale velmi přátelská. K cizím si musí najít cestu. „Je k nim nedůvěřivá. Potřebuje dostatek času a prostoru, než si zvykne,“ řekla Anežka.
Své lidi miluje
V útulku je Bessy už od června. Za tu dobu udělala velký pokrok. Učí se poslouchat, chodit na vodítku a zvládá už i základní povely, nic z toho dříve neznala. Nový člověk ale na její výchově bude muset dál pracovat. „Pozitivní je její energie, to, jak si dokáže užívat život přesto, že je tady v útulku. Ke svému člověku je neskutečně milá a mazlivá. Když bude mít náplň, práci, když ji zabavíte, bude pak s vámi ráda ležet na gauči a dělat vám společnost,“ řekla Anežka.
K dětem ne
Člověk, který by se chtěl Bessy ujmout, by měl být v důsledný v její výchově a měl by jí věnovat dostatek času. „Doporučila bych ji do rodiny bez dětí, bez dalších psů a bez koček. Moc by se mi líbilo, kdyby mohla dělat nějaký sport, ideálně bull sporty, pro které je jako stvořená,“ řekla Anežka.
Více návštěv
Když Bessy přišla do útulku, měla velké kožní problémy, musí proto dostávat dietní granule. Jinak je naprosto zdravá. Zájemci o její adopci mohou kontaktovat útulek Voříškov telefonicky na čísle 602 111 209 nebo prostřednictvím e-mailu voriskov@gmail.com. Musí ale počítat s tím, že za ní do útulku budou muset nějakou dobu docházet a postupně se s ní seznamovat.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.