Hvězdy podporují sbírku pro zatopené útulky. Čtenáři poslali už 700 tisíc. Pomoc vyrazí zítra!

Osud útulků a spolků, které postihla povodeň, není lhostejný čtenářům Blesku a fanouškům Blesk tlapek. Do sbírky Okamžitá pomoc zaplaveným útulkům na Donio , jejímiž patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený, poslali během jediného dne přes 700 000 korun. Sbírku Blesk tlapek podporují i české celebrity. Pomoc do útulků zamíří ještě tento týden!

Za peníze ze sbírky dodá společnost Pučálka kvalitní krmení Marp a také chovatelské potřeby, jako jsou pelíšky, vodítka a další věci, o které útulky při povodních přišly. Každá darovaná koruna se stoprocentně přemění v tuto pomoc. Společnost Pučálka navýší navíc každý příspěvek o 20 procent. První, komu se Blesk tlapky rozhodly pomoci, jsou ostravský spolek Mazlíci v nouzi a albrechtický Čtyřlístek pro hafany.

V Albrechticích už voda opadla a začíná úklid | Čtyřlístek pro hafany

Mazlíci pod vodou

Oba tyto spolky utrpěly při povodních velké škody. Mazlíci v nouzi jsou stále ještě stále pod vodou, provozovatelka spolku umístila část zvířat do psích hotelů a psího salonu, s ostatními je už několik dní v patře domu. Ve spolku Čtyřlístek pro hafany už voda opadla, povolávají proto na pomoc dobrovolníky. „Na sčítání škod je ještě brzy, je to ale síla. Zdevastované jsou především skladovací boudy, kterými se prohnala voda. Dílo zkázy je děsivé,“ uvedli zástupci spolku na svém facebooku.

Ostravský spolek Mazlíci v nouzi je stále pod vodou | Mazlíci v nouzi

Uplavalo krmení

Co všechno uplavalo, se dozvídali ve spolku postupně během dne. „Lidé nám hlásili nebo nosili naše věci, tedy aspoň takové, co bezpečně poznali, že patří hafanům. Tak nám třeba prý plavou pytle granulí až někde za hřištěm, jinde zas instantní těstoviny. Také nám sousedé postupně přikutáleli dvě zimní pneumatiky na naše auto. Třeba zítra někdo přikulí i ty zbývající,“ dodali s tím, že jejich čtyřnozí svěřenci byli po celou dobu povodní v bezpečí s nimi v domě.

Podpora hvězd!

Sbírku podpořily na sociálních sítích i české celebrity. Na instagramu ji sdílela například zpěvačka Monika Absolonová, která už od prvního ročníku zpívá na Festivalu Blesk tlapek a sama má doma labradora. Podpora přišla i od modelky Simony Krainové, zpěvačky Michaely Noskové, zpěváků Jana Bendiga a Pavla Vítka nebo Ládi Hrušky.

Sbírku Blesk tlapek pro útulky zasažené povodní podporují i české celebrity. | Instagram

Vyjedeme co nejdřív

Pomoc do těchto dvou spolků plánují Blesk tlapky spolu se společností Pučálka doručit osobně hned, jakmile to situace a zejména stav cest dovolí, nejlépe ještě tento týden. „Všem, kteří do sbírky přispěli a stále přispívají, protože peníze neustále přiskakují, děkujeme. Zvířata v útulcích mají za sebou většinou smutné zkušenosti s lidmi, kteří je týrali nebo je opustili, o to více si zaslouží, abychom jim pomohli a oni netrpěli zbytečně znovu,“ řekla reportérka Jana Ulrichová.

Patrony sbírky jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený | Tonda Tran

Pomozme společně

Pokud patříte mezi útulky a spolky, které postihla povodeň, a potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat, a to do zpráv na našem facebooku nebo na email tlapky@cncenter.cz. Zájemci, kteří by chtěli do sbírky Okamžitá pomoc zaplaveným útulkům na Donio, jejímiž patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený, přispět, mohou tak učinit ZDE.