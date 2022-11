Po utrpení šťastný konec: Chase se zadrátovaným penisem se zotavuje, v útulku už mu vybírají nový domov

Boj o Chasův život začal ve chvíli, kdy ho na ulici v Bílině našli strážníci. Penis zaškrcený drátem mu krvácel, a na břiše měl bouli, kde se mu hromadila moč. Musel být okamžitě ošetřen a poté i hospitalizován v litoměřické veterinární klinice Live, protože mu tkáň v bříšku znekrotizovala.

Chase si prošel peklem, bojí se mužů, ženy ale miluje. | Jana Ulrichová

Vybojoval život

Veterináři Chasovi odumřelou tkáň odstranili, zůstala mu ale velká rána, která se hojila velmi pomalu. Po celou dobu přitom hrozila sepse. „Byla obrovská, několik centimetrů široká, ale my věřili, že to zvládne,“ řekla zástupkyně spolku Adéla Zahradníčková. A to se také stalo. Chase všechno zvládl a teď už si užívá péče a rozmazlování, kterého se mu v útulku dostává od členů spolku. Ti se mu zároveň už poohlížejí i po novém domově.

Bojí se mužů

Chase je aktivní štěně, které zatím nic hezkého nezažilo. Jak zjistili policisté, kteří jeho týrání vyšetřují, šlo během svého krátkého života z ruky do ruky. A nebyly to zřejmě ruce mazlící a milující. I proto se zřejmě Chase panicky bojí mužů, kteří mu zřejmě v minulosti ubližovali. „Bojí se také manipulace, na rychlé dotyky, položení na bok nebo na záda reaguje, jako by bojoval o život. Možná v minulosti musel,“ uvedli členové spolku s tím, že i z tohoto důvodu nedoporučují Chase k malým dětem, kterých by se mohl leknout a ublížit jim.

Po plném uzdravení bude Chase hledat nový domov. | Jana Ulrichová

Dotazník pro zájemce

Členové spolku budou nový domov pro Chase vybírat velmi pečlivě. Bude potřebovat trpělivého a zkušeného majitele, který mu dá hodně lásky. „Při správném přístupu z něj muže vyrůst úžasný milující pes,“ uvedli zástupci spolku. Zájemce o Chasovu adopci zároveň prosí o vyplnění dotazníku https://forms.gle/XhktirLMoEPK1g1A6. Mohou také volat na číslo 736 769 601.