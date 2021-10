Nexie toho zřejmě s lidmi moc hezkého nezažila. Do útulku se dostala zanedbaná, nesocializovaná. „Je vidět, že neměla potřebnou péči ani lásku,“ řekla dobrovolnice Iveta Danišová. Dodala, že proto také Nexie potřebuje hodně času na to, aby si na někoho zvykla, natož aby si ho oblíbila.

Nexie je krásná kříženka zřejmě australského ovčáka | Jana Ulrichová

Miluje šéfa

Když se pak ale Nexie zamiluje, jako například do majitele útulku Davida Kubalíka, je to celým srdcem. „Má s ním velice dobrý vztah. Postupně si pak získávala důvěru i k nám. K cizím lidem je ale bohužel hodně nedůvěřivá, bázlivá, projevuje se až agresivně. Na svého člověka si musí zvyknout, pak z ní bude úžasný parťák, kterého ze sebe nedostanete,“ popsala Iveta Danišová.

Majitele útulku Davida Kubalíka Nexie miluje celým svým srdcem. Ráda se s ním mazlí a dovádí | Jana Ulrichová

Lidi si vybírá

Svého budoucího pána si chce Nexie nejspíš vybrat sama. Před člověkem, který se jí nelíbí, se okamžitě schová do boudy, štěká a odmítá vylézt. S jiným je ochotná odejít i na procházku. „Musí se sama rozhodnout, jestli se jí ten člověk líbí nebo ne. U někoho stačilo, že tu byl dvakrát a už ji mohl vzít sám ven. U některých to ale neexistovalo ani po čtyřech, pěti návštěvách,“ řekla dobrovolnice.

Chce být venku

Nexie proto hledá rodinu, která s ní bude mít dostatek trpělivost. A nejen to. „Není vhodná do bytu, bojí se vnitřních prostor. I když má perfektní hygienické návyky, stejně je jí nejlépe venku. Má teplý kožíšek, vyhovuje jí to,“ řekla Iveta Danišová. Dodala, že v nové rodině, kam Nexie odejde, by neměly být děti, protože při manipulaci je nevyzpytatelná.

Nexie je temperamentní, potřebuje pohyb a zábavu | Jana Ulrichová

Pohyb i klid

Fenka je kastrovaná a nemá žádné zdravotní problémy. Ideální by pro ni byl venkovský domek s aktivními důchodci, kteří chodí rádi na procházky. Pohyb a hry Nexie miluje, má ale také ráda svůj klid, změny snáší těžce.

Nexie trvá dlouho, než si zvykne na lidi kolem sebe. Iveta Danišová k ní ale cestu našla | Jana Ulrichová

Najde domov?

Případný zájemce musí počítat s tím, že si fenku neodveze hned po první návštěvě, nejdříve si spolu musí vybudovat vztah, a to v tomto případě chvíli potrvá. Ti, kteří by to chtěli zkusit, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258. Volat je možné v době od 8 do 18 hodin a o svátcích od 9 do 15 hodin.