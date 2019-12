S pamlsky pro psy je to podobné, jako u dětí, když se to totiž s nimi přežene, mohou páníčci se svými čtyřnohými parťáky skončit na veterinární pohotovosti. I tady totiž platí ono známé všeho s mírou.

Plno laskomin

Blesk tlapky si proto nechaly poradit u odborníků. V zoo prodejně nakoupily pamlsky určené pro většího, 35 až 45 kilogramů vážícího psa s citlivějším zažíváním. Prodavačka dala do balíčku big klobásu, plátky kachního masa, slaninové stripsy, tuňákové kostky, tyčinky s dršťkami, vepřová střívka a konzervu se 100% jehněčího masa. Všechny tyto pamlsky jsme ukázali veterináři a požádali jsme ho o jejich zhodnocení a radu, v jakém množství je psovi dát, aby si nepřivodil už na Boží hod bolení břicha.

Jen za odměnu

Podle lounského veterináře Jiřího Mareše jsou všechny námi nakoupené pamlsky v pořádku, žádný z nich neobsahuje barviva a jiné chemické přísady, které by vadily. Je třeba je ale dávkovat velmi opatrně. „Všechny tyto pamlsky, s výjimkou konzervy, je třeba dávat psovi jen v malém množství, a to za odměnu. Nelze je zaměňovat za krmivo,“ řekl. Podle něj je nejvhodnější vzít si pár kousků s sebou na procházku a psa jimi odměňovat. „Měl by dostat dva, tři kousky tyčinky nebo plátky během ranní, polední a pak večerní vycházky, ne více. Měly by sloužit jako motivační, výchovný prostředek. Ničeho z toho by rozhodně neměl sníst naráz celý sáček,“ řekl. Pamlsky, které jsme nakoupili, by tedy psovi měly vydržet několik týdnů.

Stačí lžíce

Konzervu, která byla součástí balíčku, doporučuje přidávat psovi do granulí, i v tomto případě spíše v menším množství, stačí jedna lžíce do misky. Pokud to s pamlsky přeženeme a necháme psa zhltnout jich více naráz, hrozí v lepším případě zvracení a průjmy, v horším pak vážnější koliky.

Pozor, jed

A jedno varování na závěr. Pes by neměl dostat nic z toho, co jíme my, a o Vánocích to platí dvojnásob.

Smažené řízky nebo kapr, cukroví a koření, to vše zvířatům škodí, zatěžuje to jejich organismus a může to vést až k poškození některých životně důležitých orgánů. Přímo jedovaté jsou pak pro psy čokoláda, hrozny a hrozinky, avokádo, ale i cibule nebo česněk.