Ostrovský Macík pomáhá i koním a prasatům. Fenka Nora je na tom nejhůř

Na loukách a pastvinách naučné stezky žije 26 koní, tři krávy, 11 koz a šest ovcí. Krajinu tam obhospodařují ekologickým způsobem tak, aby zajistili obnovu rostlinných a živočišných druhů v přírodě.

„Máme tu i hospic pro neumístitelná zvířata, která sem chodí dožívat. Jsou to zejména pejsci z městských útulků ve věku kolem 15 let, kteří jsou inkontinentní nebo mají jiný závažný handicap,“ uvedla Hana Šimková. Dodala, že v tomto domově najdou azyl veškerá zvířata, a to od hlodavců po opeřence.

Součástí Ostrovského Macíka je i záchranná stanice volně žijících živočichů, kam přijímají mláďata nebo poraněná zvířata, například sražená auty nebo ptáky popálené elektrickým proudem. Spravují také městský psí útulek Bety v Ostrově, který je největší v Karlovarském kraji.

Kromě psího útulku, který si financuje samo město, získává Macík peníze na svůj provoz zejména z různých grantů nebo soukromých darů. „Pejsci nemají problém sehnat sponzora, přispívá nám na ně spousta lidí. Jsou ale činnosti, na které nedokážeme sehnat dost peněz, například na nákup, provoz a údržbu vozidel. V současné době je ale pro nás největší problém nákup sena, jehož cena kvůli suchu stoupla o 300 až 400 procent,“ řekla Hana Šimková.

Co zvířata potřebují

Seno a slámu

Stelivo

Finance na veterinární péči a kastraci pro nedávno přijaté čivavy

Kvalitní krmivo pro jakékoli druhy zvířat

Jakékoli chovatelské potřeby

Jak můžete pomoci

Pomoc mohou dárci dovézt nebo poslat na adresu: Horní Žďár 50, Ostrov 363 01, nabídnout ji telefonicky na číslo 776 669 084 nebo na e-mail macik.simkova@seznam.cz. Přispět mohou lidé i na transparentní účet 2401538126/2010. Více informací najdete na webu macik.websnadno.cz.

Komu pomáháte

Čivavy Otík, Laura, Soňa a Nora z množírny – jsou poměrně plaší, budou potřebovat hodně trpělivosti, takže nejsou vhodní k dětem. Nejstarší je Otík, který je čerstvě po kastraci. Zhruba šestiletá Laura, která se dá hladit i venčit, bude vhodná ke starším trpělivým lidem, protože potřebuje naprostý klid. Hodně trpělivosti bude potřebovat i stejně stará Soňa, která je bázlivá.

V nejhorším stavu je Nora, která je na tom špatně psychicky, zatím na sebe nedá ani sáhnout. V útulku se proto bude muset ještě nejméně půl roku socializovat a naučit se základní věci. Ze stejného prostředí pochází i kříženec pinče Linda, která je hodná, kontaktní, venčí se, je čistotná, takže po kastraci bude moci okamžitě odejít do adopce.