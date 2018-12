Matka s dcerou zachránily přes 20 tisíc psů a koček. Útulek v Řepnici pomáhá už 25 let

Útulek v roce 1993 založili manželé Miluše a Marek Maskulanisovi. „Zvířata jsme zachraňovali už i dříve, i když jsme bydleli v paneláku. Poté, co jsme se přestěhovali sem na venkov, jsme se rozhodli založit útulek. Zakoupili jsme kvůli tomu od sousedů pozemek a vybudovali kotce a zázemí,“ řekla provozovatelka útulku Miluše Maskulanisová.

Libuše dala životní úspory do azylu pro týrané kočky. Zvířata svěřuje jen prověřeným lidem

Těžké začátky

„Založili jsme útulek na dluh. Byla doba, kdy jsem si šla k sousedům půjčit 12 tisíc korun na krmení. Teď už se nám ale daří dobře. Obce totiž pochopily, že je tu zákon na ochranu zvířat, na základě kterého jsou povinny se o nalezená zvířata postarat a za jejich umístění u nás zaplatit. I díky tomu jsme teď mohli za 80 tisíc nakoupit vyhřívací tělesa do kotců,“ řekla.

Máma s dcerou

Útulek na ploše jednoho hektaru obhospodařují teď ve dvou. „Jsme tu samy s dcerou Janou, manžel bohužel zemřel. Máme velké výběhy, rozdělené pro malé a velké psy a oddělenou karanténu a s devatenácti zateplenými boudami s vyhříváním ve stropě,“ popsala. Dodala, že za 25 let existence útulku se jim podařilo zachránit už kolem 15 tisíc psů a devět tisíc koček.

Pět let utrpení, jedl vlastní výkaly. Bývalý policejní pes Cir měl trýznivou výslužbu

Alvin

Čtyřletý čistokrevný výmarský ohař je v útulku ze všech zvířat nejdéle. Je poslušný, milý, hravý, umí krásně aportovat, nesmí se ale dostat k malým dětem, zejména ne k těm, kterým je méně než 10 let. Byl totiž odebraný veterinární správou z rodiny, kde ho týraly malé děti, které od té doby nesnáší.

Bára

Hezká rezavá kříženka stará přibližně tři roky. V útulku je krátce, přivezla ji městská policie na odchytové tyči. Byla ve velkém stresu, proto na všechny útočila, během několika dní se ale zklidnila, nechá se pohladit, je příjemná a komunikativní. Je vhodná pro zkušeného pejskaře.

Bobina

Byla nalezena na jaře na litoměřickém výstavišti s provazem zaříznutým do krku. V útulku předpokládají, že u nich zůstane dlouho, obě provozovatelky sice miluje, jinak je ale ostrá a kouše. Není to pes na procházky na vodítku, je vhodná pro někoho, kdo má dům a dvůr, kde bude spokojená.

Jack

Krásný labradorský retrívr, který se do útulku dostal za podivných okolností. Provozovatelky útulku vyjely na pokyn veterinární správy na odlehlé opuštěné místo do polí odebrat huskyho, který tam měl být uvázaný. Na místě ale našly labradora Jacka. I když je to starší pes, je mu zhruba šest až osm let, je zdravý, dobře pohyblivý.

Vánoce s Blesk tlapkami

V rámci projektu Blesk tlapky pomáhá redakce pravidelně každý týden několika spolkům a útulkům z Česka. Pokud vás příběh zaujal, zde je seznam věcí, které Psí domov potřebuje nejvíc:

Pelíšky pro kočky

Konzervy pro kočky

Ručníky, nejlépe froté

Deky, staré larissy, ne s dutým vláknem, které psi rychle roztrhají

Dezinfekce

Finanční příspěvky na odblešení, odčervení a ošetření na veterině

Jak pomoci?

Dárci mohou věci posílat nebo osobně dovézt na adresu: Česká společnost přátel zvířat, soukromý útulek Psí domov, Řepnice 30, 412 01 Litoměřice. Finanční dary lze posílat na účet 174 136 370/0300. Více info na www.psidomov.cz, e-mail marek.maskulanis@seznam.cz, tel. 602 893 442.