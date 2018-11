Z vepřína bude azyl pro psy: V útulku Dogsy si můžete adoptovat i kozu nebo berana

Založily ho Veronika Slavíková a Markéta Sýkorová, které kromě ptačích příjmení spojuje i láska ke zvířatům. Původně byl spolek založen na pomoc psům v nouzi, časem se ale jejich pole působnosti rozšířilo i na hospodářská zvířata.

Smolař Rex dvakrát skončil v útulku. Zažil si i týrání, teď má domov u Jindry

Kvůli tomu také zakoupily objekt bývalého vepřína v Jestřebí na Českolipsku, který chtějí přebudovat na azylové místo pro zvířata v nouzi. „Jsme ve fázi budování, momentálně jsme tady vyhloubily základy na kotce, takže pejsky máme zatím v domácích depozitech. Takzvaným dočaskářům, tedy lidem, kteří se o pejsky starají, dají jim zázemí a péči, hradíme krmení, veterinu a veškerou potřebnou výbavu,“ vysvětlila Markéta.

V současné době má spolek v dočasné péči sedm psů. Minulý týden měli ještě i 11 štěňat, kterým se ale hned podařilo sehnat nové domovy.

Adoptovat fenku, nebo berana?

V útulku Dogsy našla azyl například Gaia. Krásná kříženka border kolie a kavkazského ovčáka, poslušná a čistotná, která byla nalezena na parkovišti u hradu Houska, kde marně čekala na svého pána. Za auty se sice stále ještě ohlíží, k nové náhradní rodině už ale přilnula natolik, že Barbora Polcarová, která ji má teď v dočasné péči, doufá, že se už do sebe neodloučí a bude si ji moci ponechat.

Gaia byla nalezena opuštěná na parkovišti pod hradem Houska. Na fotce s jednou s provozovatelek útulku Markétou Sýkorovou | Jana Ulrichová, Blesk tlapky

Je tam taky Easy – kříženka německého ovčáka, původně z útulku Dobranov. Tam si ji vyhlédl majitel, kterého ale zřejmě po čase přestala bavit, a tak ji zavřel do kotce, z něhož ji pak už ani nepouštěl ven. Ujala se jí jedna z dočaskářek Dogsy, která má shodou okolností její sestru. Easy je veselá, společenská, přátelská ke psům, ideální by pro ni byl dům na venkově se zahradou, kde by byla šťastná.

Co je trochu překvapení, ale vlastně ne tak moc velké, to jsou další obyvatelé útulku: Beran, ovce a kozy – jde černou kozu a berana s ovcemi. Ovečky byly zakoupeny i s objektem, původní majitel je tam nechal. Ostatní hospodářská zvířata vykoupil útulek od lidí, kteří je chtěli na pekáč. V areálu útulku teď spásají trávu. Jsou k adopci, zájemce je ale musí mít jen na pasení, nikoli na maso.

VIDEO: Útulek Dogsy: Adoptujte si veselou fenku, kozu nebo berana

Video Útulek Dogsy: Adoptujte si veselou fenku, kozu nebo berana - Blesk Tlapky 1080p 720p 360p REKLAMA

Vánoce s Blesk tlapkami: Pomůžete nám pomáhat?

Několikrát týdně až do Vánoc zveřejníme příběhy útulků, které potřebují vaši podporu. Přidáme seznam toho, co jim chybí, a také Bleskem ověřenou adresu nebo číslo účtu, kde jim můžeme pomoci. Předem vám za všechna zvířata v nouzi děkuje tým Blesk tlapky

Video Útulek DOGSY: Jak funguje a koho zachraňuje - Blesk Tlapky 1080p 720p 360p REKLAMA

Co chybí útulku Dogsy:

Finance na nákup materiálu

Veškerý stavební materiál

Krmení včetně kvalitních granulí

Pelíšky

Kam pomoc posílat nebo vozit: Jestřebí 1, Jestřebí 471 61

Kam posílat peněžní dary: číslo účtu 222314398/0600

Kontakt pro dotazy: info@utulekdogsy.cz nebo tel. 604 334 874

Podívejte se do galerie, komu v útulku Dogsy pomáhají:

Sledujte další zvířecí příběhy na nové stránce Blesk tlapky

Co jsou Blesk tlapky





Nový projekt Blesku. Tým reportérů se pouští do tvrdého boje s množírnami! Vydává se po stopách zoomafiánů, kteří přes naše území denně „vyperou“ milionové částky nelegálním obchodem se zvířaty, trpícími v nelidských podmínkách. Blesk tlapky chce přimět zákonodárce k prosazení tvrdého postupu proti nelegálním překupníkům a tyranům zvířat. Chce spojit všechny slušné pejskaře z celé země a zastavit trápení zvířat.





Nebuďte lhostejní!