Iva léta pomáhá týraným psům. O jejich osudu, slzách i radosti píše knihu

„Bude to o slzách, o radosti, budou tam i krásné, úsměvné příběhy, bude to o vzájemné lásce a o dobru,“ přiblížila Iva Volková. Dodala, že knížka je určena nejen dospělým, ale i dětem, které se díky ní dozví, jak se chovat ke zvířatům a jak s nimi pracovat. Zároveň by měla být i návodem pro podobné nadšence, kteří by chtěli stejně jako ona týraným pejskům pomáhat.

Peníze na vydání knihy paní Iva nemá, proto je chce získat prostřednictvím projektu Hithit, který se specializuje na hromadné financování různých tvůrčích počinů. „Prosím o účast v tomto projektu. Pokud se tam totiž podaří nashromáždit dostatečné množství peněz, bude moci kniha vyjít v únoru v nákladu tří tisíc kusů,“ řekla.

Iva dodala, že veškerý výtěžek z prodeje knihy, která bude mít 220 až 250 stran a bude obsahovat i řadu barevných fotografií, půjde na transparentní účet s názvem Rafael. Ivino otevřené srdce psům, do něhož lze nahlédnout na webu útulku www.rafael-ops.cz.

Blesk tlapky udeřily na množírnu labradorů: Psi měli falešné pasy, policie zmáčkne veterináře

„K objednání bude kniha jen u nás nebo přes již zmíněný Hithit, a to proto, abychom nemuseli platit vydavatelství a nakladatelství. Z výtěžku pak budu pomáhat všem potřebným registrovaným útulkům v Česku, které nedosáhnou na mnohdy velice nákladné operace pejsků,“ řekla Iva Volková.

Knihu lze na Hithitu rovnou objednat nebo na ni jen přispět. V takovém případě dostane přispívatel dárek. „Odměny jsem připravila já a jsou vymyšleny a vedeny srdcem, stejně jako celá má aktivita kolem pejsků,“ doplnila autorka.