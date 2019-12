„Výherci působili velmi klidným a uvolněným dojmem. Oba hodlají i nadále zůstat v současném zaměstnání. Ze získaných peněz chtějí v první řadě splatit hypotéku a jiné finanční pohledávky, o dalších plánech se budou teprve pečlivě rozhodovat, nicméně už nyní jsou si jisti, že chtějí pravidelně přispívat na dobročinné účely,“ říká Václav Friedmann, ředitel komunikace Sazky.

délka: 01:15.33 Video Toto jsou kroky šťastlivců: Podívejte se na cestu za miliony i miliardami do „svatyně“ Sazky David Budai, Aleš Brunclík

Manželé dostali čtvrtou nejvyšší výhru v historii české loterie. Část jim ale mohl sebrat stát - pokud by otáleli. „Pokud by výherci přijeli jen o dva týdny později, museli by státu odevzdat téměř 38 milionů korun,“ upozornila společnost Sazka.

Od 1. ledna totiž vchází v platnost daň, která sázejícím nařizuje zaplatit z milionových výher 15 % do státní pokladny, a to bez ohledu na to, kdy byla sázka uzavřena. Sazka rovnou upozorňuje, že kdo si vsadí a vyhraje do Silvestra, musí se okamžitě o svoji výhru přihlásit a přijet pro ni. Jinak bude milionová výhra o 15 % nižší.

Kvůli výhře si založili účet v bance

Manželé přinesli k vyplacení tikety dva. Druhá částka už ale nebyla tak astronomická. V jiném losování získali 20 tisíc korun. „Na místě šťastný pár využil možnosti odnést si čtvrt milionu korun v hotovosti a zároveň zjišťoval, jak je to aktuálně s nutností peníze danit. Manželé pochopitelně s úsměvem přijali informaci, že stihli vyplacení výhry ještě před platností povinného 15% odvodu z milionových výher,“ pokračoval Václav Friedmann.

Celou částku obdrží výherci na své bankovní účty v následujících dnech. „Právě zakládání bankovních účtů bylo důvodem, proč si výherci přišli vyzvednout výhru až nyní,“ doplňuje Václav Friedmann.

Zatím nejvyšší výhra ve Sportce měla hodnotu 400 milionů korun, ze které se v roce 2013 radovali manželé z Chrudimska. Rekordní výhra v Česku padla v květnu 2015, sázející tehdy v loterii Eurojackpot získal 2,466 miliardy korun.