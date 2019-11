Nabídka portálu je skutečně široká a rozdělená do několika kategorií, vzhledem téměř připomíná eshop. Zájemci ze stran veřejnosti si tu mohou pořídit třeba výbavu do bytu – stát momentálně prodává několik skříní, stolů, židlí, ledniček, sporáků, praček, ale i výbavu do dílny. V nabídce je několik sad nářadí, a mnohdy velice pokročilého, jako je okružní a stolní pila.

Na své si přijdou i lidé, kteří hledají skutečné vánoční dárky. Třeba rozsáhlá sada broušeného skla se mu aktuálně pohybuje na 990 korun, prakticky nová herní kontrole PlayStation 4 Pro pak byla k dohledání za 5 400 korun. Pro představu – její běžná prodejní cena je 7 600 korun. Podobně tu za slušné peníze pořídíte mobilní telefony, notebooky, tablety i elektrický holicí strojek. Jeho momentální cena je 100 korun.

Nechybí ani netradičnější předměty. ÚZSVM se tímto způsobem zbavuje páčidla (50 korun), boxeru (110 korun), vrhacích hvězdic (150 korun) nebo z trochu jiného soudku – sady plyšáků, plastiky ukřižovaného Ježíše Krista, rybářského prutu a trekkingových holí.

Největší množství obsahu nicméně tvoří velký movitý i nemovitý majetek. Jde především o dopravní prostředky včetně autobusů, které využívali státní příslušníci. Dokonce je k dohledání sešrotované auto celní správy (8 850 korun). Najdete tu i nemovitosti, kterých se stát chce zbavit. Nabídka je široká, pořídit si můžete dřevěnou chalupu (15 tisíc korun), obytný dům, vilu i vojenské bunkry, pro které ministerstvo obrany již nemá využití.

Elektronické aukce nepotřebného majetku

Portál nabidkamajetku.cz vznikl 1. února 2018 a byl prvním elektronickým aukčním systémem provozovaným státem v Česku. Nejdříve prodával jen movitý majetek, ale postupně zařadil i nemovitý majetek. Do současné podoby se dostal 1. června 2019, kdy vešla v platnost novela vyhlášky č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu. Ta nově přikládá všem státním institucím nabízet svůj majetek na jednom místě, tedy portálu nabidkamajetku.cz.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) si v době spuštění projektu nápad pochvalovala. „Prodej majetku prostřednictvím elektronických aukcí výrazně posiluje transparentnost, veřejnou kontrolu a zásadně omezuje korupci,“ řekla tehdy Schillerová. „Digitalizace státu je prioritou této vlády a elektronické aukce jsou jedním z prvních kroků tímto směrem,“ dodala.

A nadšena zůstala i po roce a půl. „Systém elektronických aukcí nepotřebného státního majetku je s námi už více než rok a funguje naprosto skvěle (…) navíc přináší do státní kasy nemalé finanční prostředky, které pak můžeme využít na investice, školství nebo zdravotnictví,“ zmínila ministryně.

Schillerová láká na bunkr či playstation

I na svém facebooku pak lidi láká, aby se na probíhající aukce před Vánoci podívali. „Pokud stále nevíte, co koupit pod stromeček, zkuste se podívat na aukční portál nabidkamajetku.cz, který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - ÚZSVM. Najdete tam celou řadu věcí a pozemků, které propadly státu, a ten se jich nyní snaží co nejefektivněji zbavit. Výběr je opravdu pestrý od herní konzole playstation přes spotřebiče do bytu až po vojenský bunkr,“ vzkázala vicepremiérka.

A pod jjíjm příspěvkem se lidé baví. „Dobrý den, rozhoduji se mezi stolní lampou zn. Eglo a 1/4 hrobového zařízení. Poradíte?“ táže se Schillerové paní Monika. „Zlato ze zubů bude?“ zajímá se Jan K. „Zaujal mě ten vojenský bunkr,“ přiznala se Daniela. „Nejhezčí dárek by byl kdyby jste se rozhodla kandidovat na prezidenta,“ podotkl pan Miroslav.

„A jen tam možno zakoupit i závěrečnou auditní zprávu z Bruselu, jak Andrej vůbec nic nevlastní?“ rýpl si pan Radek.

A v podobném duchu se přidal pan Jan: „Chtěl bych se zeptat, zda je k mání nějaký starý nepoužívaný tovární komín. Rád ho koupím. Mám totiž páreček čápů a chtěl bych je na jaře překvapit novým obydlím. Odpovědi posílejte pod značkou: Čapí hnízdo.“

Plyšáci propadlí státu: I to je mono koupit v aukci nabidkamajetku.cz Autor: Reprofoto nabidkamajetku.cz

Sešly se však nejen pobavené či ironické komentáře. „Já bych pod stromeček chtěla, aby náš postižený syn, mentálně retardovaný autista, dostal třetí stupeň příspěvku na péči. Připadám si jak zloděj, když jdu žádat o zvýšení vzhledem ke zdravotnímu stavu syna a oni to zamítnou.Stát jen bere, když něco člověk potřebuje, nezájem,“ postěžovala si paní Eva.

„Já bych pod stromeček chtěla rodičák pro všechny oprávněné osoby! Tj. všichni rodiče s dětmi do 4 let. Poradíte?“ přidala se paní Zuzana.

Pozemky i časopisy Čtyřlístek

Pravidelnou péči o portál a jeho neustálý rozvoj deklaruje často i samotný ÚZSVM. Důkazem má být, že stránka začátkem října dostala vylepšený vzhled. Úřad při té příležitostí zmínil, že lidé mohli pořídit třeba pozemek o velikosti 1,5 hektaru vhodný i pro bytovou zástavbu za historicky nejvyšší vyvolávací cenu 42 milionů korun.

15 tun drátu se podařilo státu vydražit za necelých 2,5 milionu korun Autor: UZSVM

ÚZSVM uvádí, že nejdražší prodanou nemovitostí byly pozemky areálu bývalého skladu léčiv v Sojovicích na Mladoboleslavsku, jež se podařilo udat za 6 484 000 korun.

Nejdražším prodaným předmětem pak bylo 16 tun měděného drátu za 2 325 000 korun. V rámci neobvyklých artiklů vyvolala zájem dražba časopisů Čtyřlístek z 80. a 90. let – začínala na 900 korunách a skončila na 7 400 korunách či dražba sady stříbrných příborů za 17 100 korun.

Úspěch slavila i nabídka grafického listu s vyobrazením Českého Krumlova za 7 700 Kč. ÚZSVM v této aukci zaznamenal celkem 98 příhozů a cena se vyšplhala z 50 Kč o ohromných 15 300 %.

Podle úřadu o dražby zájem je. Od spuštění portálu jej navštívilo více než 580 tisíc unikátních návštěvníků a stát z elektronických aukcí, kterých proběhlo přes 5000, získal více než 150 milionů korun. Pomáhá dokonce najít nové domovy týraným psům, kteří byli odebráni jejich původním majitekům. Živí tvorové jsou to jediné, co nabidkamajektu.cz neprodává, ale daruje.

A kde se majetek bere?

„ÚZSVM získává majetek v souladu se zákony několika způsoby. Co se týče movitých věcí, pak nejčastějšími způsoby jsou z tzv. odúmrti, tedy v případě, že zesnulý nemá žádného zákonného ani závětního dědice, propadnutí z trestné činnosti (předměty zabavené pachateli získané trestným činem nebo použité ke spáchání trestného činu), případně propadnutí majetku ze soudní úschovy, kdy se vlastník o předmět v zákonné lhůtě nepřihlásí,“ popsal pro Blesk Zprávy tiskový mluvčí úřadu Radek Ležatka.

„U nemovitostí, to bývají zpravidla též odúmrti, ale také majetek převzatý od jiných státních institucí jako nepotřebný, či dohledaný majetek dosud zapsaný na zaniklé státní subjekty. Rovněž se stávají případy propadnutí z trestné činnosti, jde typicky o domy po tzv. lihové mafii nebo domky sloužící jako pěstírny konopí,“ dodal Ležatka.

Aktuálně portál pro dražby využívají mimo jiné Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Ministerstvo zemědělství ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Jak aukce probíhají

Pokud se člověk dražby chce zúčastnit, ÚZSVM si připravil základní uživatelskou příručku, kde je vše vysvětleno. První krok je registrovat se na portálu a do kolonky „Typ uživatele“ vyplnit „Veřejnost (účast v aukcích)“. Registrace vyžaduje potvrzení SMS kódu zaslaného na mobilní telefon.

Následně úřad doporučuje vyplnit číslo účtu. To je nutné pro případ, že se lidé chtějí účastnit aukce s kaucí. A pak je již možné vyrazit dražit – přihazování je aktivní pouze u probíhajících aukcí. Pokaždé, když se změní cena předmětu, každému účastníkovi dražby přijde email. A pokud se stanete „vítězem“ přihazování, rovněž dostanete upozornění.

Podívejte se, co všechno lze od státu pořídit: