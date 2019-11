Vsadil 220 korun a vyhrál čtvrt miliardy plus nějaké statisíce k tomu. „Ve středečním losování Sportky získal výherce v 1. tahu Superjackpot ve výši 250 944 439 Kč. Je to druhá nejvyšší výhra, která kdy ve Sportce padla, a zároveň čtvrtá nejvyšší v historii země," uvel mluvčí Sazky Václav Friedmann.

„Na nahlášení výhry má až rok, ale většinou to bývá mnohem rychlejší. Musí se dostavit k nám na ústředí a tam si může vyzvednout až 270 000," řekl pro Blesk Zprávy Petr Týbl ze Sazky. Podle něj toho využijí až tři čtvrtiny výherců.

Čech vyhrál 1,4 miliardy: Pohádkovou výhru mu převedli na účet, detaily jsou tajné

Výherce bydlí kousek od Prahy. Za co by se tam dalo čtvrt miliardy utratit? Dneska hodně „frčí“ bydlení. „Za to by v Praze bylo i několik činžovních domů. Nebo by to musela být hodně výjimečná nemovitost, je to spíš na investování a nadčasové, v Praze by určitě neudělal chybu. Já se ale s takovou částkou ještě nesetkala,“ řekla Blesk Zprávám realitní makléřka Monika Christová. Podle ní by si výherce mohl koupit klidně celou ulici.

Doposud nejvyšší výhra ve Sportce byla 400 milionů korun, ze které se v roce 2013 radovali manželé z Chrudimska. Rekordní výhra v Česku padla v květnu 2015, sázející si tehdy vsadil tiket Eurojackpotu v Pardubickém kraji a vyhrál 2,466 miliardy korun.

Poslední výhra bez daní?

V případě zdanění výher, které minulý týden schválila Poslanecká sněmovna, by výherce tentokrát musel státu odevzdat více než 37 milionů korun.

„Pokud opravdu dojde ke zvýšení loterní daně, je to pravděpodobně naposledy, co někdo vyhrál takto vysokou sumu za 220 korun. Nemůžeme totiž vyloučit zdražení Sportky,“ poznamenal Václav Friedmann, ředitel komunikace společnosti Sazka.

5 nejvyšších výher v ČR: 1. Eurojackpot (2015): 2 466 000 000 Kč

2. Eurojackpot (2019): 1 411 860 488 Kč

3. Sportka (2013): 399 904 705 Kč

4. Sportka (2019): 250 944 439 Kč

5. Sportka (2016): 201 252 720 Kč

délka: 01:15 Video Toto jsou kroky šťastlivců: Podívejte se na cestu za miliony i miliardami do „svatyně“ Sazky. David Budai, Aleš Brunclík