Většina obchodních řetězců se spuštěním Vánoc čekala po Dušičkách a Halloweenu. Přece jenom dýně by se s vánočními stromky lehce bily. Například Kaufland odhalil, že s vánoční kampaní startuje 12. listopadu 2019. Na náročné období se ale už nyní připravuje personálně.

„Brigádníky na období Vánoc najímáme pouze částečně. Primárně sázíme na naše stále loajální brigádníky, kteří pro nás pravidelně pracují celý rok. Dále pořádáme interní akci s názvem Helphand, kdy naši administrativní zaměstnanci z centrály mají možnost vypomáhat během vánočního období na prodejně,“ sdělila pro Blesk Zprávy mluvčí obchodu Renata Maierl.

Jsou však i obchody, kde už Vánoce panují. Vánoční zboží včetně ozdob už mají k prodeji například pobočky prodejce nábytku IKEA či hobbymarkety Hornbach.

Vánoce můžou být tyrkysové i růžové

Rovněž síť supermarketů Globus vánoční sezónu již odstartovala. „Od minulého týdne máme na prodejní ploše jak první výzdobu, tak vánoční sortiment typu cukrovinky, máslové školy, vánočky nebo kompletní nabídku dárku dle vánočního katalogu. Vánoce také od tohoto pondělí komunikujeme prostřednictvím nového TV spotu,“ zmínila pro Blesk Zprávy Rita Gabrielová, mluvčí Globusu.

Primark v Praze bude „obrovský“. Expert zmínil ceny i strach konkurence

Na Vánoce se obchod pečlivě zásobuje, Gabrielová zmínila nabídku z vlastního řeznictví či od vlastních cukrářů a pekařů. Pro zákazníky chystají také hotová těsta na cukroví, aby měli ulehčenou práci.

„Pokud jde o trendy, například v barevném zdobení Vánoc, naši zákazníci často volí tradiční barvy, jako jsou zlatá, stříbrná, červená nebo zelená, přesto jim zkoušíme každý rok nabídnout i méně konvenční výzdobu, například v barvě tyrkysové nebo růžové. Jiný trend, který rok od roku pozorujeme, vypovídá o množství času, který lidé mají na vlastní přípravu Vánoc. Je ho čím dál méně, a proto je víc a víc oslovuje nabídka řemeslných výrobků,“ popsala mluvčí Globusu.

Někde výzdobu vůbec neplánují

Mluvčí řetězce Lidl Zuzana Holá potvrdila, že i tento obchod začal s nabídkou vánočního zboží, a to minulý týden. K dostání jsou cukroviny a chystá se kompletní nabídka surovin k pečení. Zároveň se Lidl připravuje na prodej hraček. „Nabídku doplňují vánoční dekorace, které jsme do prodeje zařadili v tomto týdnu. Vánoční výzdobu v našich prodejnách stejně jako v předešlých letech neplánujeme,“ uvedla Holá. Lidl se tak obejde bez opulentních stromů i světýlek.



Rovněž se nechystá plošně nabírat brigádníky. To síť obchodů Penny ano. „Vzhledem k tomu, že z hlediska nákupů patří období Vánoc k nejsilnějším v roce, nabíráme brigádníky ve všech krajích,“ prozradil manažer komunikace společnosti Tomáš Kubík. „Vánoční zboží zařazujeme do nabídky na přelomu října a listopadu. Naši zákazníci se mohou těšit na širokou nabídku produktů, mimo jiné například na vánoční cukroví,“ dodal.

E-shopy jsou v plném vánočním nasazení

U e-shopů je situace lehce odlišná, nemusí v takové míře řešit například výzdobu prodejen. Zase se ale musí potýkat s faktem, že Češi na internetu nakupují rok od roku více. „Jde o hlavní sezónu v roce a nezastíráme, že je to nejnáročnější období v roce. Návštěvnost našich webových stránek dosahuje v tomto období až 1,5 milionu návštěv denně,“ zmiňuje Alza.cz

„Fyzicky je nutné během jednoho dne v peaku vyřídit až 100 000 objednávek, to znamená zhruba necelou vteřinu na jednu objednávku, což klade obrovské nároky na naši logistiku, prodejní síť i interní systémy,“ rozvedla PR specialistka obchodu Kateřina Daňková. Konec papírových tašek? Obchody se vrací k igelitkám, jsou prý ekologičtější

I proto se Alza.cz připravuje na Vánoce od léta a v období září až říjen navyšíla počet zaměstnanců o 50 procent. „Nabrat takové množství zaměstnanců v krátkém časovém úseku v aktuální situaci na trhu práce je velká výzva,“ upozornila Daňková a dodává, že posíleny jsou jak počty zaměstnanců na obchodech, tak v rámci vlastní dopravy Alza.cz. E-shop rovněž zdvojnásobí počet úložných schránek (tzv. AlzaBoxy).

Mall.cz spustil vánoční kampaň už v září. „Snažíme se, aby to nebylo vtíravé s takovou tou typickou vánoční atmosférou: stromeček, sníh…,“ uvedl generální ředitel Mall Group Oldřich Bajer. Jako hlavní motiv vybral obchod kapřici, jelikož ta stejně jako mnoho lidí bojuje před svátky o život.

E-shop potvrzuje, že během Vánoc se jeho výdělky násobně zvýší. „Většinou se okolo Vánoc obrat zvyšuje na dvojnásobek nebo trojnásobek. Už tři měsíce se proto zabýváme přípravou, abychom všechny vánoční nakupovače zvládli obsloužit, říká Bajer.

Co „pofrčí“ za dárky

Každý rok lze mluvit o trendech, které panují v rámci zboží, kterým se lidé obdarovávají. Daňková je za Alzu přesvědčená, že letos budou lidé prahnout po bezdrátových sluchátkách typu „pecky“, nejnovějších chytrých telefonech v čele s iPhonem 11, lehkých noteboocích a fitness náramkách.

„Kvůli přechodu na DVB-T2 očekáváme letos také velký zájem o televize (hlavně od úhlopříčky 55“ a výše) a set-top-boxy,“ uvádí PR specialistka. Nebudou rovněž chybět tradiční hity jako LEGO, parfémy, pomocníci do kuchyně či produkty spjaté s hraním počítačových her. „Jedním z dětských hitů budou letos určitě jakékoliv produkty s tematikou Frozen (Ledové království), protože před Vánoci vstoupí do kin 2. díl této velmi populární pohádky,“ prozradila Daňková.

Vánoční cukroví podraží. Ministr zmínil důvody a promluvil o máslové krizi

Podobně hovoří Heureka.cz, největší český portál pro srovnávání cen. Podle něj jsou již nyní hitem adventní kalendáře, a to nejen ty čokoládové. „Během října a listopadu roste zájem o adventní kalendáře pro dospělé desetinásobně. Na trhu je spoustu druhů těchto kalendářů, které samy jsou už takovými dárky. V oblibě jsou adventní kalendáře s ochutnávkou rumů, kosmetické kalendáře, kalendáře se zdravým mlsání, ale také ty s erotickým nádechem,“ popsala pro Blesk Zprávy Alexandra Čermáková, obsahová manažerka Heureka.cz, a pokračovala: „Výjimkou nejsou ani adventní kalendáře pro čtyřnohé miláčky.“

Co se týče Vánoc, i Heuréka očekává zájem především o fitness náramky a chytré hodinky. „Trend chytrých hodinek a náramků sledujeme už delší dobu. Úzce souvisí s velkým tématem zdravého životního stylu. Díky propojení s různými sportovními aplikacemi jsou chytré náramky často doplňkem pro všechny, kteří se chtějí udržovat v kondici a fit,“ zmínila Čermáková. Trendy je i vybavení do kuchyně pro zdravé vaření, například rýžovary či horkovzdušné fritézy.

Heuréka rovněž očekává poptávku po virtuální realitě. „Konzole a brýle na virtuální realitu už jsou totiž cenově dostupnější než vloni, což letošní zájem může podpořit,“ vysvětlila Čermáková. A nelze opomenout interaktivní hračky, panenky včetně přebalovacích miminek, pistole Neft či drony.

„Některé kousky jsou evergreenem každý rok a jejich obliba se nemění. To jsou například knížky nebo deskové či karetní a společenské hry. To jsou velmi vděčné dárky, protože je to vlastně dárek pro celou rodinu a vydávají se různá rozšíření k základním oblíbeným verzím,“ uzavřela manažerka.