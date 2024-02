Soud dále přistoupil k výslechu svědka, jenž v roce 1999 pracoval jako novinář v jedné z televizních stanic. I on o Janu Cimickém chystal reportáž. "Připravoval jsem tehdy pořad, kde jsme se případem zabývali. Kontaktoval jsem několik žen a téměř všechny nechtěly mluvit na kameru. Vymysleli jsme, že k panu doktorovi pošleme dvě figurantky se skrytou kamerou. U jedné z nich došlo k podivnému chování, střídavě jí tykal, vyptával se jí na sex. Dával jí za domácí úkol vymyslet, jak na něj zapůsobit a podobně. Používal i akupunkturu, při které jehly zapichoval velmi blízko intimním partiím," uvedl novinář u soudu.



Reportáž podle jeho slov ale nakonec nikdy nevznikla: "Nic se ale neodvysílalo, protože se to pan doktor dozvěděl, při čtvrté návštěvě jí kopnul do té tašky a řekl jí, ať si najde jiného doktora. Už když jsme s pořadem začínali, tak mi v redakci říkali, že má pan doktor dlouhé prsty. Vícekrát se stalo, že články o něm někdo zastavil." Natočený materiál se podle něj ale nepodařilo dochovat. "Zůstala mi jen jedna kazeta, kterou jsem předal policii," řekl soudu svědek.