Krvavým vyústěním bouřlivého partnerského vztahu se začal zabývat Krajský soud v Plzni. Ladislav U. (65) podle obžaloby ubodal letos v květnu v Radnicích na Rokycansku svoji přítelkyni Zdenu (†59). Muž tvrdí, že nechtěl a byl to životní omyl. Za vraždu mu hrozí až 18 let v base.

Tragický incident se odehrál v noci 22. května. Ladislav tehdy přijel k domu své přítelkyně. „S tou měl přetrvávající rozepře. Doneseným nožem jí ve spánku zasadil nožem devět bodných a bodnořezných ran do levé poloviny hrudníku,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.

Zranění byla fatální. „Poškozená utrpěla rozsáhlá poranění hrudníku a levé plíce. To vedlo k masívnímu krvácení, v důsledku toho žena na místě zemřela,“ doplnil žalobce.

Bouřlivý vztah

„Cítím se být vinen. Udělal jsem chybu, byly to tři, maximálně čtyři vteřiny života,“ uvedl Ladislav U. Kvůli zdravotnímu stavu, léčí se s rakovinou, vypovídal v sedě. Nesouhlasil ale s tím, že jednal s rozmyslem. Uvedl, že již 22 let žije s družkou, ale se zavražděnou ženou udržoval tři roky partnerský a intimní vztah. I spolu nějaký čas bydleli.

„Oba jsme byli konfliktní povahy, vyjeli jsme na sebe kvůli blbosti. Říkal jsem, ať si najde zdravého chlapa, ale ona říkala, že potřebuje takového jako já. I jsem se jí bál, ona mě čapla a už jsem ležel na kanapi. Prát jsme se nemohli, ona mi dala kravatu a bylo,“ popisoval Ladislav U.

Fór skončil krveprolitím

V osudný den si prý vzal léky, které užívá, až pozdě. „Nemohu pak spát, a tak jsem kolem třetí sedl do auta a jel ke Zdeně. Šel jsem dovnitř, ležela v ložnici, šterlovala něco na budíku. Sedli jsme si, bavili se. Ptala se mě, jestli mám kudličku, to je můj útočný nůž NATO. Pak mi říkala: ‚Bodni si, srabíku.‘ To byly takové naše fóry,“ popisoval osudný incident.

Jenže fór skončil vraždou. „Já jak jsem byl naládovaný práškama, zatmělo se mi před očima. Vstával jsem z postele a bodl jsem ji. Uvědomil jsem si, co jsem udělal, ale nechtěl jsem, aby trpěla, říkal jsem: ‚Promiň, Zdeňo, co jsem to udělal…‘, a bodal jsem, jak nás to učili na vojně,“ rozplakal se obžalovaný.

Policisté byli jako skřítkové

Žena neměla šanci přežít. „Řekla: ‚Ty vo*e, tys mě zabil.‘ Svezla se, oči šly v sloup. Pak jsem s ní cloumal a říkal: ‚Vzbuď se, ku*va, vzbuď se‘,“ emotivně popisoval Ladislav U. V ložnici sebral ženin mobil, odjel k rybníku, tam vhodil nůž a telefon. Pak ještě vyhodil své oblečení.

V přípravném řízení ale popsal situaci jinak. Ženu prý vzbudil a říkal jí, ať si najde jiného. Rozpory ve výpovědích vysvětloval zajímavě. „Oni ti policisté, co to se mnou sepisovali, byli takoví mazliví. Jako Křemílek a Vochomůrka, takoví dobří skřítkové, když mi něco řekli, tak jsem jim to odsouhlasil,“ tvrdil. Pozůstalí po zavražděné po něm požadují několikamilionové odškodné. Soud pokračuje výslechy svědků.

