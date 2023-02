Otřesný případ začal rozplétat Krajský soud v Plzni. Mladík (24) z Plzeňska se povídá z toho, že podle obžaloby propleskl miminko (6 týdnů). To skončilo v nemocnici s krvácením do mozku. Obžalovanému hrozí až 12 let v base.

Incident se měl odehrát loni na jaře na sevením Plzeňsku. Mladík tehdy hlídal malého potomka známých, u kterých bydlel. Podle obžaloby ale chlapečkovi ublížil.

„Nejméně jedním razantním úderem otevřenou dlaní udeřil poškozeného nezletilého do levé a pravé tváře, způsobil mu krevní výrony a nevelké zakrvácení v měkkých plenách mozkových,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Razantní útok

Miminko skončilo v nemocnici. „Mohlo dojít k pohmoždění mozku či rozsáhlejšímu krvácení. Vedl proti nezletilému útok, který byl plně způsobilý přivodit poranění životně důležitého orgánu,“ dodala Brázdová. Navrhuje trest 5,5 roku vězení.

Obžalovaný mladík odmítl vypovídat, vinen se prý ale necítí. Osudný den popsal v přípravném řízení. Uvedl, že jej rodiče chlapečka tehdy požádali, aby dítě pohlídal.

Obžalovaný: Spal jsem, jeli pro pervitin

„Jeli do Plzně pro pervitin. Já spal, akorát jsem ztlumil televizi, aby malého nerušila. Ten trochu kníkal, dal jsem mu mlíčko. Všiml jsem si, že má na tváři otok, jako by ho něco štíplo,“ uvedl mladík.

Otci malého, který mu volal, ale nic neřekl. „Měl jsem strach, že by jeli rychle zpět a mohlo by se jim něco stát,“ tvrdil. Když se rodiče vrátili, jela matka hned se synkem do plzeňské fakultní nemocnice.

Malý pištěl

Že by chlapci ublížil, popřel. „Myslím, že mu to mohla udělat matka, ale neviděl jsem to. Před tím ale, když malého kojila vedle v pokoji, začal najednou jako úplně pištět. Jeho otec tam hned vběhl, co se děje,“ popisoval obžalovaný.

Uvedl též, že během pobytu u rodičů chlapce šňupal pervitin. Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

VIDEO: Dítě vypadlo za jízdy z auta.