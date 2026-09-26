S těžkým fotovybavením stále šlape po vrcholech Beskyd. Od rozednění až do tmy se pak ukryje v lese, často na jediném místě vydrží dlouhé hodiny a tiše čeká. Na medvěda, vlka, rysa nebo třeba divokou kočku. Za ta léta má doma desetitisíce snímků.
Některé z nich vznikly opravdu za cenu pořádné dávky trpělivosti. Loni, coby čerstvý devadesátník, zamířil Jaroslav dokonce až na sever Finska. Společně s vnukem tam strávil celý týden hlavně kvůli medvědům.
„Seděli jsme od rána do večera zavření v dřevěných bednách, kde se člověk sotva otočí,“ vzpomínal. Z úkrytu vedl jen malý průzor, kterým mohl sledovat dění kolem sebe. „Na záchod sloužil kbelík,“ osvětlil s úsměvem.
Na zvířata má povolení
Náročné podmínky měly svůj důvod. Zvířata si přítomnosti lidí nesměla všimnout. Vyplatilo se. Před jeho objektivem se kromě medvědů objevil také los, vlk a dokonce i rosomák. Díky potřebným povolením u nás i na Slovensku se pan Jaroslav dostává do míst, kam se běžný člověk jen tak nepodívá. Právě tam vznikaly a stále vznikají jeho nejcennější záběry.
Největší fotografickou kořistí jsou pro něj jednoznačně medvědi. Vysoko řadí také vlky a rysy. „Fotil jsem třeba pět vlků, jak ulovili laň a jak ji trhají. Nebo rysa u úlovku,“ vybavil si.
Zachytit medvěda v Tatrách nebo Beskydech podle něj vůbec není jednoduché. „To je umění a náhoda, protože oni chodí většinou po tmě,“ líčil.
Medvěd čtyři metry za zády
Opravdu horké chvíle zažil pan Jaroslav na Aljašce. Strávil tam celý měsíc a jednou se dostal do situace, na kterou jen tak nezapomene. Právě fotografoval dva medvědy, kteří se prali. Soustředil se na scénu před objektivem, když ho najednou cosi přimělo otočit se.
Za ním stál další medvěd! „Byl ode mě asi čtyři metry. Obrovský. Byl mokrý a páchnul. Málem jsem se podělal,“ přiznal s nadsázkou. Pomalu se proto otočil a začal odcházet. „Asi po sto metrech jsem se otočil. Naštěstí už byl ve vodě. Lovil lososy,“ dodal.
Pušku vyměnil za foťák
Pan Jaroslav je bývalý horník a myslivec. Les a příroda ho provázejí celý život. Časem ale pušku vyměnil za fotoaparát a místo trofejí začal sbírat snímky. Jeho fotografie uspěly také v mezinárodní soutěži Fauna celého světa. Za divokou zvěří se vydal na měsíční expedici na Aljašku a procestoval také Kanadu a USA.
Za každým povedeným záběrem jsou hodiny čekání, chození po horách a hlavně pořádná porce trpělivosti. „Batoh s foťákem a objektivy, náhradní oblečení a jde se. Někdy třeba hodinu. Zpotím se, takže se musím převléct. V mokrém nejde dlouhé hodiny sedět,“ vysvětlil. Dříve vyrážel do hor i na dva nebo tři týdny a do civilizace se vůbec nevracel.
Fotografie si můžete prohlédnout ještě do 3. října v knihovně na Hlavní třídě 111 ve Frýdku-Místku.
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