„Kdysi jsem sedával u piva, vyprosil jsem si tácek a třeba půllitr. Postupem času jsem začal sbírat vršky od lahví, trička, puky, účtenky, různé edice piva s vyobrazením Radegasta. Postupem času sbírka bobtnala a bobtnala,“ vzpomíná Miloslav Pos.
Pro exponáty začal jezdit do beskydských restaurací. „Pípu jsem získal z Hospůdky U Bobra v obci Raškovice. Hostinskému se nevešla na pult a tak jsem s ní odjel. Jindy jsem si na skútru odvezl sochu Radegasta,“ směje se nadšenec a dodal ještě jednu historku:
„Podařilo se mi na dražebním webu narazit na jednu historickou účtenku, která mi chyběla. Od pána z Prahy jsem ji získal za korunu. Manželka mi ji pak vyzvedla při cestě do metropole osobně v metru.“
Nejcennější jsou keramické
Mezi desítkami půllitrů a litrových sklenic nechybí ani dvě keramické nádoby na pivo s uzávěry, které našel ve sklepě syn pracovnice pivovaru. „Dávali je jako unikáty vynikajícím pracovníkům za odměnu. Nikde jinde jsem takové neviděl,“ říká Pos.
Za desítky let sesbíral úctyhodnou sbírku několika set druhů a desítek tisíc kusů předmětů. „Postupně naplnily celý náš byt a na přání manželky putovaly částečně do sklepa, kde nemají žádné využití,“ říká milovník pěnivého moku.
Sbírku předal pivovaru
Bohužel sběratel Miloslava trápí zdraví, rozhodl se proto přenechat celoživotní nevídanou kolekci plnou nesehnatelných rarit pivovaru. „Zařídí muzeum, takže se může přijít podívat každý na to, co jsem pracně za desetiletí nasháněl,“ podotýká Pos.
„Jsem nadšený uceleností exponátů. Takovou sbírku jsme dosud nevlastnili. V Radegastu v Nošovicích vytvoříme muzeum, které se stane součástí návštěvnické trasy,“ slíbil manažer pivovaru Josef Jalůvka.