Zesnulý muž byl velmi nadšeným sběratelem. Nashromáždil sbírku unikátních nálepek, které byly na krabičkách zápalek. „Jde o čtyřicet alb s nálepkami, které pocházejí z různých období minulého století,“ uvedla mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová. Úředníci správně odhadli, že předměty mohou být cenné.
Nálepky tak zamířily do Muzea Šumavy v Sušici. Jejich cenu tady odhadli na zhruba 300 tisíc korun.
„Jsou tam dva typy alb. První, co si sběratel tvořil sám, podle nějakých katalogů a pak ty, co se vydávaly tištěné od roku 1945 do roku 1973. V nich je předloha, co se vydalo a sběratelé si nálepky k tomu sbírali,“ řekl hlavní kurátor muzea Michal Novotný.
„Kromě alb jsme získali i několik krabic a dřevěných krabiček plných nálepek. Musíme je ještě roztřídit,“ dodal Novotný.
Nejcennější nálepka
Nejcennějším kouskem ve sbírce je nálepka z období let 1938 až 1939 od zabrání Sudet po okupaci nacistickým Německem. „Lépe řečeno jde o tzv. přířez, rozloženou krabičku na zápalky Jupiter. Vyráběly se v sušické sirkárně, která tehdy byla krátce začleněna do Spolku pro chemickou a hutní výrobu. My jsme ji ve sbírce neměli, a proto bylo její získání pro nás důležité,“ uvedl Novotný.
Po roztřídění a zaevidování nálepek uloží muzeum vzácnou sbírku do depozitáře. I tak je ale veřejnost spatří. „Když bychom je vystavily do vitríny, tak je světlo za rok zlikviduje. Nepočítáme tak s nějakou dlouhodobou expozicí. Ale určitě je na kratší dobu u nás v muzeu vystavíme,“ uvedl Novotný.
Město Sušice je známé výrobou sirek. Převzatá sbírka tak rozšíří a doplní tu, kterou již muzeum vlastní.
Vzácné nálezy
Úředníci ÚZSVM občas při vyklízení bytů po lidech, kteří nemají dědice, narazí na nějakou vzácnost. Nedávno našli v bytě po zesnulém v Plzni kouřící krušnohorské figurky a modely ze stavebnice Merkur.
„Jejich cena je v řádu statisíců korun. Unikátní jsou tím, že se jedná o již složené, modely, nikoliv jen krabičky,“ řekla mluvčí Moravského zemského muzea Barbora Onderková. Kouřící figurky pak skončily v Národním muzeu v Praze.
VIDEO: Rekordní sbírka velikonočních pohlednic.