Trámy pochází ze staré asi stoleté chalupy v sousedním Bukovci, kterou nadšenci rozebrali. Podlaha je z jedle staré 150 let. Všechno dělali ručně, zadarmo, ve volnu či o sobotách a o nedělích.

Nová kolyba není přesnou replikou původní salaše. Má ale připomínat odkaz pastevectví. „Nechceme atrakci. Chceme připomenout, že to tady kdysi žilo,“ prozradil jeden ze stavitelů Jan Michalík. Stavbě velel zkušený tesař Władysław Zogata.

Dříve bačové, dnes turisté

Kolyba stojí přímo u Stezky Českem. Dřív v takových staveních přespávali pastevci a bačové, dnes si tu odpočinou poutníci či turisté. Hotovo je skoro všechno. Chybí už jen poctivá šindelová střecha z modřínu, kterou vyrábí řemeslník Dušan Kajnar.

Stavitelé teď prosí o pomoc, aby se salaš mohla definitivně zakrýt a příběh se uzavřel.

Koliba nebo kolyba

Proč kolyba s tvrdým Y? „Tak se to tu říkalo po staletí. Slovo přinesli valašští pastevci putující napříč celým Karpatským obloukem od 15. století a místní nářečí ho dodnes drží při životě,“ vysvětlil Michalik.

V konečném důsledku je odvozeno z řeckého slova kalyva (chata). „Varianta kolyba je v našem nářečí tradiční,“ doplnil pan Jan.

Historie a pastevectví na Gírové

Pasoucí se ovce s cinkajícími zvonky, bača s fajfkou a se psem patřily dlouho ke koloritu Beskyd. Pastevectví na Gírové, nejvyšší hoře české části Jablunkovského mezihoří, kvetlo přes čtyři století, než ho v 60. letech zabila kolektivizace a zalesňování.

Ovce zmizely, výhledy zarostly. Teď se aspoň kousek historie vrací zpátky. A připomíná dobu, kdy na vrchol vystoupil a obdivoval ho i syn Marie Terezie císař Josef II.

Nadšenci ve svém volnu postavili salaš jako připomínku pastevectví na Jablunkovsku.
Autor: archiv dobrovolníku kolem Kolyby na Girové a Henryk Wawreczka