V Ostravské ulici ve Frýdku-Místku kolem půl osmé večer jeli souběžně vedle sebe autobus a osobní auto.
„Za autobusem jel motocyklista, který se pokusil mezi autobusem a vozidlem předjet autobus a vjet před osobní automobil. Manévr provedl v těsné blízkosti přechodu pro chodce, kde v tu chvíli přecházel muž (65). Motocyklista do něj narazil,“ popsala nehodu mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Nebylo pomoci
Svědci nehody začali oběma zraněným okamžitě poskytovat první pomoc až do příjezdu policistů a záchranářů. Přes veškerou snahu motocyklista (†31) na místě zemřel.
Chodec utrpěl vážná zranění. Lidé v autobuse ani v osobním automobilu zraněni nebyli. „Sražený chodec utrpěl velmi vážné poranění hlavy a dolní končetiny. Na urgentním příjmu byl předán ve stavu přímého ohrožení života,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Nejtragičtější víkend
Policie uvedla, že uplynulý víkend patří k nejtragičtějších víkendů na českých silnicích v historii! O život přišlo osm lidí, z toho pět motorkářů. „Jen za srpen máme bilanci 18 usmrcených osob, z toho 11 motorkářů. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce," uvedli policisté na síti X.
Jeden člověk zemřel v pátek, čtyři v sobotu a tři v neděli. Tragicky dopadla například nehoda dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku. Zemřeli při ní dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Smrtí motorkáře skončila v sobotu nehoda u Hlubokých Mašůvek na Znojemsku. Smrtelná byla také nedělní jízda motocyklisty, který u Horské Kvildy na Šumavě narazil do stromu.