Z pohledu záchranářů jde o mimořádnou událost prvního stupně. „Jedna osoba zemřela ještě před naším příjezdem, druhou osobu záchranáři resuscitovali, bohužel se přes veškerou snahu nepodařilo obnovit životní funkce. Další čtyři lidé se zranili těžce, ty jsme převezli vrtulníkem nebo pozemními prostředky do obou brněnských fakultních nemocnic,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Silnice 53 je v místě havárie uzavřená, policie dopravu odklání. „Pravděpodobně se auta čelně srazila při předjíždění,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb. Policisté nyní pracují na zjištění všech okolností.
„Zasahujeme u nehody dvou osobních aut na silnici I/53. Z obou vozů jsme museli vyprostit několik lidí,“ uvedli hasiči na sociální síti.
K poslední tragické nehodě došlo přesně před týdnem. Při ní na místě zemřely dvě ženy a další pasažér podlehl těžkým zraněním o několik hodin později v nemocnici.
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