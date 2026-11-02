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Dvacítka studentů si pod velením astronauta Aleše Svobody vyzkouší stav beztíže. Do projektu se jich přihlásilo skor 900
Zdroj: Ministerstvo dopravy
Ježek v kleci, hokejový puk, česká vlajka a vlajky všech krajů a statutárních měst, dílek stavebnice Merkur či replika Věstonické venuše patří mezi předměty, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS). Seznam přibližně 15 předmětů dnes na tiskové konferenci k zahájení devátého ročníku festivalu kosmických aktivit Czech Space Week představili ministři průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a školství Robert Plaga (za ANO) a Svoboda.
Vybrané předměty budou pro let potvrzeny až po absolvování technického a bezpečnostního posouzení mezinárodními partnery mise, například NASA.
Do veřejné výzvy národního projektu Česká cesta do vesmíru zaslala veřejnost od 19. srpna do 18. září 1171 nápadů. Z nich následně vybrala sedmičlenná komise složená například ze zástupců ministerstev průmyslu a obchodu, školství a obrany nebo Akademie věd ČR zhruba 15 předmětů. Nechybí mezi nimi ani český lev vytvořený pomocí 3D tisku, část dramatu R.U.R. od Karla Čapka nebo semínka lípy srdčité.
„Do vesmíru poletí semena lípy srdčité, našeho národního stromu s tím, že se tam jenom nepodívají, ale celá ta mise bude poté dokončená tím, že ty sazeničky, které pevně věříme, že následně vzniknou, budou na připomínku letu a jako hrdý symbol české státnosti vysázeny u českých škol a v českých obcích,“ řekl Plaga.
Podle koordinátora národního projektu Česká cesta do vesmíru Václava Kobery se Svoboda na misi s předměty buď vyfotí, natočí nebo si je ponechá v batohu a pak je přiveze zpátky. „Předměty pak poputují do nějakého muzea, knihovny nebo na nějaké další vhodné místo, kde budou vystaveny, aby se na ně veřejnost mohla přijít podívat,“ doplnil Kobera.
Svoboda zdůraznil, že česká mise na ISS není jen o tom, že se téměř po 50 letech český astronaut znovu podívá do vesmíru. „Je to především jedinečná příležitost pro českou vědu, výzkum, průmysl a vzdělávání. Připravujeme 13 vědeckých projektů, které budou po 14 dní využívat unikátní podmínky mikrogravitace a zázemí mezinárodní kosmické stanice, která je považována za jednu z nejpokročilejších výzkumných a technologických laboratoří. Díky naší misi zapojujeme desítky českých firem do mezinárodního kosmického projektu a prostřednictvím vzdělávacího programu motivujeme mladé lidi k zájmu o vědu, techniku a další obory,“ uvedl Svoboda.
Stíhací pilot Svoboda zahájil výcvik na první českou misi na ISS, včetně přípravy na pilotování kosmické lodi, začátkem září. Svobodu v následujících měsících čeká série výcvikových bloků v Evropě i USA. Bude se připravovat na jednotlivé fáze mise od startu kosmické lodi Dragon s posádkou na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX přes přiblížení a spojení s ISS až po návrat na Zemi. Mise se má uskutečnit v roce 2027.
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