K nejbližšímu podchodu musí lidé zhruba 1,5 kilometru a někteří už od srpnového uzavření lávky před demolicí začali riskovat život: Chodí přes koleje! Dokonce s dětmi s kočárky či pejsky….
Lávka přitom nebyla žádnou zbytečností. „Chodili po ní lidé do zaměstnání, na nákupy, děti do školy do kroužků, pejskaři, aby se dostali do parku,“ postěžovali si obyvatelé. Také se rozčilují nad tím, že se město vykašlalo na údržbu.
Obrovský risk
Lidé už před jejím zbouráním podepisovali petici a upozorňovali, že bez ní zůstane Svibice s centrem prakticky odříznutá. Zastupitelka města Kateřina Krainová, která usiluje o co nejrychlejší postavení nové nebo náhradní lávky, se sešla se strojvůdcem, který denně přes Český Těšín jezdí. Z jeho slov mrazí.
„Nikdo si neuvědomuje, že ten kolos nezastaví na místě, přitom mi tam mnozí lezou těsně před vlakem. Dospělí, děti. Teď jsme pod lávkou museli jezdit padesátkou, kvůli jejímu stavu. Po zbourání se rychlost vrátí na 120 km/h. Nechápu ty lidi, copak se nemají rádi? To nemluvím o tom, jak to drtí psychiku a nervy nám,“ sdělil strojvedoucí, který si přál zachovat anonymitu.
Vlaky přes Český Těšín přitom jezdí velmi často, ve špičce i každých pár minut. Jde o významný železniční uzel. Projede jím nebo zastaví 150 až 200 souprav denně.
Vlaky musely zpomalovat
Město argumentuje především bezpečností. „Konstrukce se dostala do havarijního stavu. Navíc vedla nad elektrifikovanou tratí a vlaky už kvůli ní musely od dubna zpomalovat,“ vysvětlila mluvčí Českého Těšína Nataša Cibulková.
Dráhy daly městu nůž na krk. Pokud by do konce srpna lávku nesundalo, za omezení rychlosti vlaků by jim platilo 16,5 tisíce denně.
I když město spustilo náhradní autobusovou dopravu, moc se nechytla. Mnozí dál volili kolejiště a nejde jen o jednotlivce bez zábran. „Situaci považujeme za vážnou. Jenže pozemky v okolí tratě patří Správě železnic, nikoliv městu. Požádali jsme ji, aby vstupu lidí do kolejiště zabránila,“ podotkla Cibulková.
Nová lávka v nedohlednu
Nová lávka zatím není na stole jako hotové řešení. „Prověřujeme například mostní provizorium. Není to jednoduché ani levné. Byl by nutný projekt, technické a statické posouzení, povolení a hlavně souhlas Správy železnic. Náklady na přípravu, dopravu, montáž, provoz, údržbu i následnou demontáž by neslo město,“ upozornila mluvčí.
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