„Utekla mi vnučka ze zahrady. Vylezla dírou plotu a není nikde k nalezení,“ volala na linku 158 zoufalá a vyděšená babička. Jelikož se pozemek nalézá poblíž řeky Olše, měla společně s dědečkem o dívenku o to větší strach. Hrálo se doslova o čas.
Vystrašenou, ale nezraněnou holčičku našli po půlhodině dvě stě metrů od místa, odkud utekla. Pak ji předali do máminy náruče. Šťastní rodiče napsali policistům i strážníkům děkovný dopis. „Došlo k situaci, která je noční můrou každého rodiče a prarodiče... Reakce všech složek byla naprosto okamžitá… Pánové a dámy, kteří zasahovali, odvedli špičkovou práci.“