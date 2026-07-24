„Utekla mi vnučka ze zahrady. Vylezla dírou plotu a není nikde k nalezení,“ volala na linku 158 zoufalá a vyděšená babička. Jelikož se pozemek nalézá poblíž řeky Olše, měla společně s dědečkem o dívenku o to větší strach. Hrálo se doslova o čas.

Dramatické pátrání po neslyšícím Peťkovi (2): Ztratil se v lese!

V okrese Prešov se rozběhla pátrací akce po dvou a půlročním chlapci, který neslyší a nemluví, poté, co zůstal ztracený na louce.

Vystrašenou, ale nezraněnou holčičku našli po půlhodině dvě stě metrů od místa, odkud utekla. Pak ji předali do máminy náruče. Šťastní rodiče napsali policistům i strážníkům děkovný dopis. „Došlo k situaci, která je noční můrou každého rodiče a prarodiče... Reakce všech složek byla naprosto okamžitá… Pánové a dámy, kteří zasahovali, odvedli špičkovou práci.“ 

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Holčička (2) v Českém Těšíně zmizela prarodičům dírou v plotě. (červenec 2026)
Zdroj: PČR